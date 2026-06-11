Video / Šakira zapalila Azteku: 80.000 ljudi zaplesalo uz himnu Mundijala "Dai Dai"

Kolumbijska muzička zvijezda Šakira (Shakira) nastupila je pred više od 80.000 gledalaca na stadionu Azteca u Meksiko Sitiju u okviru ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
Šakira je na pozornici nastupila zajedno s nigerijskim pjevačem Burna Boyem, a riječ je o prvoj od tri ceremonije otvaranja planirane za ovogodišnji Mundijal, koji se igra u tri zemlje domaćina.
Tokom nastupa izvedena je pjesma "Dai Dai", službena himna FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine. U njenom stvaranju, uz Šakiru i Burna Boya, učestvovao je i britanski kantautor Ed Širan (Ed Sheeran).
Naziv pjesme dolazi od italijanske riječi "Dai", što znači "hajde" ili "idemo". Refren donosi pozive na akciju na više jezika, uključujući japanski, španski, francuski i engleski.
Pjesma slavi upornost, sportsku borbu i ostvarivanje snova, a u tekstu se spominju i fudbalske legende poput Pelea (Pelé), Maradone (Maradona), Kristijana Ronalda (Cristiano Ronaldo), Mesija (Lionel Messi), Mbapea (Kylian Mbappé) i Salaha (Mohamed Salah).
Nastup je bio praćen velikim brojem plesača i bogatim vizuelnim efektima, dok je stadion pretvoren u veliku plesnu pozornicu.
Za ovu priliku Šakira je nosila žuti mrežasti top, višebojnu mini-suknju i bijele patike sa žutim vezicama.