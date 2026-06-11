Video / Šakira zapalila Azteku: 80.000 ljudi zaplesalo uz himnu Mundijala "Dai Dai"

Kolumbijska muzička zvijezda Šakira (Shakira) nastupila je pred više od 80.000 gledalaca na stadionu Azteca u Meksiko Sitiju u okviru ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Šakira je na pozornici nastupila zajedno s nigerijskim pjevačem Burna Boyem, a riječ je o prvoj od tri ceremonije otvaranja planirane za ovogodišnji Mundijal, koji se igra u tri zemlje domaćina.

Tokom nastupa izvedena je pjesma "Dai Dai", službena himna FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine. U njenom stvaranju, uz Šakiru i Burna Boya, učestvovao je i britanski kantautor Ed Širan (Ed Sheeran).

Naziv pjesme dolazi od italijanske riječi "Dai", što znači "hajde" ili "idemo". Refren donosi pozive na akciju na više jezika, uključujući japanski, španski, francuski i engleski.