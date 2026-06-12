Kamere "uhvatile" zanimljiv momenat: Šakira se zaplesala sa članom osoblja pri izlasku sa stadiona

Nakon spektakularnog nastupa na ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva, kolumbijska zvijezda Šakira (Shakira) ponovo je opravdala titulu jedne od najenergičnijih svjetskih izvođačica. Nije joj se žurilo Iako su organizatori i osoblje stadiona pokušavali što brže ispratiti izvođače nakon završetka programa, muzičkoj zvijezdi se očigledno nije žurilo.

Naime, u momentu koji je preplavio društvene mreže, Šakira se zaustavila i spontano zaplesala s jednim od radnika iz obezbjeđenja koji ju je pratio prema izlazu. Na viralnom snimku vidi se raspoložena pjevačica koja, uprkos ugašenim reflektorima, nastavlja širiti pozitivnu energiju.

Oduševila internet publiku Ovaj kratki, simpatični trenutak oduševio je korisnike interneta, koji su u komentarima masovno hvalili njenu neposrednost i harizmu, ističući kako ona "doslovno ne prestaje plesati" i "uživa u svakom sekundu".