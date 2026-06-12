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OTVARANJE MUNDIJALA

Kamere "uhvatile" zanimljiv momenat: Šakira se zaplesala sa članom osoblja pri izlasku sa stadiona

Ovaj kratki, simpatični trenutak oduševio je korisnike interneta, koji su u komentarima masovno hvalili njenu neposrednost i harizmu

Šakira i Burna Boj na ceremoniji otvaranja Mundijala. Platforma X

B. S.

prije 55 minuta

Nakon spektakularnog nastupa na ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva, kolumbijska zvijezda Šakira (Shakira) ponovo je opravdala titulu jedne od najenergičnijih svjetskih izvođačica.

Nije joj se žurilo

Iako su organizatori i osoblje stadiona pokušavali što brže ispratiti izvođače nakon završetka programa, muzičkoj zvijezdi se očigledno nije žurilo. 

Naime, u momentu koji je preplavio društvene mreže, Šakira se zaustavila i spontano zaplesala s jednim od radnika iz obezbjeđenja koji ju je pratio prema izlazu.

Na viralnom snimku vidi se raspoložena pjevačica koja, uprkos ugašenim reflektorima, nastavlja širiti pozitivnu energiju.

Oduševila internet publiku

Ovaj kratki, simpatični trenutak oduševio je korisnike interneta, koji su u komentarima masovno hvalili njenu neposrednost i harizmu, ističući kako ona "doslovno ne prestaje plesati" i "uživa u svakom sekundu".

Inače, Šakira je bila jedno od zvučnijih imena na svečanom otvaranju, gdje je pred desetinama hiljada navijača na stadionu i milionskim auditorijem pored ekrana priredila nastup za pamćenje.

Iako su strogi organizacioni protokoli nalagali brzo napuštanje terena, nekoliko sekundi spontanog plesa bilo je sasvim dovoljno da kolumbijska umjetnica ponovo skrene pažnju na sebe i pokaže da živi za ritam, čak i kada se kamere ugase.

# MUNDIJAL
# SHAKIRA
# BURNA BOY
# MUNDIJAL 2026
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