Oglasila se Šejla Zonić: Ništa se ne dešava bez razloga

- Posebno me raduje što sam sasvim nesvjesno mnoge mlade ljude ohrabrila da se bave onim što vole, bez obzira na tuđa očekivanja. Najviše ih je zaintrigiralo što sam kao magistar muzičke teorije i pedagogije odlučila da radim ono što volim, iako za to fakultet nije potreban. Ništa se ne dešava bez razloga i uvijek imaš pravo da se predomisliš! Kroz sve uspjehe, greške i lekcije, svima koji žele da se bave pjevanjem dala bih poneki savjet… Takmičenje sa samim sobom nikada ne prestaje. Poređenje sa drugima je smiješno, malo je i glupo jer niko nije ti. Ne vjeruj svemu što vidiš na mrežama jer je tamo mnogo uspješnih ljudi koji nisu sretni zbog milion nekih razloga, a jedan od njih može biti jer su zavidni nekome ko je još uspješniji - piše Zonić na svom Fejsbuk profilu.

Poređenje je u redu samo sa samim sobom, ali i to u nekoj zdravoj granici.

- Zahvaljuj Bogu svaki dan na svemu, pa čak i na ljudima koji te ne vole. Za uspjeh moraš imati od ljudi i ljubav i mržnju (iako je ‘mržnja’ malo teška riječ za to, ali znamo poentu). Znam da mnogi ne vole kada neko pametuje i dijeli savjete tek tako, ali ovo nije naučeno na fakultetu, već kroz lično iskustvo. Ako ove riječi makar jednoj osobi otvore oči ili daju vjetar u leđa, onda su ispunile svoju svrhu - dodala je Šejla.

Njena završna poruka je bila puna zahvalnosti.

- Hvala vam što ste dio mog puta već dvije godine, neki su i duže jer sam dugo u svijetu muzike, ali sam kroz takmičenje došla do većeg broja vas. Hvala svima koji su angažovali moj tim i mene za koncerte na otvorenom, poslovne zabave, privatna veselja, nastupe u klubovima i slične događaje. Drago mi je što sam kroz sve to upoznala mnogo divnih ljudi. Ljubav za sve - poruka je pobjednice.