Kada jedan megahit lansira u zvijezde: Pjesme koje su im dale sve, a onda ih odvele u potpuni krah

U svijetu muzičke industrije granica između planetarne slave i profesionalne propasti nevjerovatno je tanka. Dok većina muzičara godinama strpljivo gradi karijeru, nekima je bio dovoljan samo jedan pogrešan korak, loša procjena ili pak vanserijski hit, da preko noći izgube sve. Biti "one-hit wonder" (čudo od jednog hita) posebna je vrsta prokletstva u šoubiznisu. To su priče o umjetnicima koji su snimili pjesmu toliko veliku i zaraznu da je ona jednostavno progutala sve ostalo što su ikada uradili.

Vječna vrata slave

Umjesto da im otvori vrata vječne slave, taj jedan megahit postao je njihov profesionalni zid. Nakon njega javnost, a često i izdavačke kuće, jednostavno više nisu željele čuti ništa drugo, ostavljajući autore u potpunom zaboravu, kreativnoj krizi ili finansijskom krahu.

Španske sestre "Las Ketchup" 2002. godine preko noći su postale globalno ludilo zahvaljujući "The Ketchup Song (Asereje)" i pratećem plesu koji se igrao od diskoteka u Evropi do plaža u Latinskoj Americi. Pjesma je prodata u milionima primjeraka, ali je u nekim konzervativnim krugovima proglašena i "sotonističkom" zbog navodnih skrivenih poruka u besmislenom tekstu, koji je zapravo bio samo loše izgovoreni rep hit "Rapper's Delight".

Nakon što je ljetna histerija prošla, publika ih je potpuno ignorisala. Pokušale su se vratiti čak i na Evroviziji 2006. godine, ali su završile na dnu tabele, zauvijek zarobljene u okovima jednog plesa.

Sličnu sudbinu, ali na modernijoj platformi, doživio je i južnokorejski reper Psaj (Psy). On je ušao u historiju kao čovjek koji je prvi prešao milijardu pregleda na YouTubeu. "Gangnam Style" (2012) bio je kulturološki šok, a ples na nevidljivom konju igrali su svi, od holivudskih glumaca do svjetskih lidera.

Međutim, ta pjesma je postala njegov kavez. Svaki sljedeći singl bio je pod mikroskopom javnosti i upoređivan s ovim fenomenom. Psaj je kasnije priznao da je upao u tešku kreativnu krizu i borbu sa zavisnošću od alkohola, jer je bio opsjednut idejom da mora ponoviti taj uspjeh, što je bilo nemoguće.

Kada hit „ugasi“

Australski muzičar Gotje (Gotye) stvorio je 2011. godine remek-djelo "Somebody That I Used to Know" koje je pokorilo Planetu, osvojilo tri Grammyja i sakupio milijarde pregleda.

Pjesma je bila toliko masovna da je potpuno progutala njegov identitet kao alternativnog umjetnika. Pritisak javnosti i industrije da napravi još jedan takav komercijalni megahit bio je toliki da se Gotje praktično povukao iz solo muzike.

Sam je priznao da ga je slava te pjesme opteretila i "ugasila" mu želju za stvaranjem pop muzike, pa se vratio sviranju bubnjeva u lokalnom bendu i studijskom radu iza kulisa.

S druge strane, grupa "Baha Men" je s pjesmom "Who Let the Dogs Out" (2000) postigla nevjerovatan komercijalni uspjeh. Pjesma je postala himna svih sportskih stadiona i holivudskih komedija s početka milenijuma. Osvojili su Grammy, zaradili ogroman novac, ali su ujedno postali sinonim za "najiritantniju pjesmu svih vremena". Taj imidž zabavnog, dječijeg benda uništio im je bilo kakvu šansu da ih iko ikada shvati ozbiljno kao muzičare. Ostali su zapamćeni isključivo po lavežu u mikrofon, dok su im kasniji albumi prošli potpuno neopaženo.

Izmišljene biografije

Jedna od najvećih "one-hit wonder" kontroverzi veže se za ime Vanila Ajsa (Vanilla Ice) i njegov hit "Ice Ice Baby" (1990).

Ova pjesma je bila prvi hip-hop singl koji je stigao na broj jedan Billboardove liste i napravila je od njega instant senzaciju. Ali, slava je propala brže nego što je došla. Prvo se suočio sa optužbama za krađu legendarne bas linije od grupe "Queen" i Dejvida Bouvija (Davida Bowieja), a onda je otkriveno da je njegova izdavačka kuća izmislila njegovu biografiju o "teškom odrastanju na ulici" kako bi ga lakše prodala publici.

Kada je prevara razotkrivena, postao je predmet ismijavanja. Nikada više nije snimio hit, a devedesetih je pao u tešku depresiju prije nego što je potpuno napustio muziku i prebacio se u građevinski biznis.

Sve ove priče pokazuju da u modernom šoubiznisu jedan megahit može biti i najveći blagoslov i najteže profesionalno prokletstvo koje umjetnika, umjesto u vječnost, odvede u potpuni zaborav.

Psihološka zamka

Iza fenomena "čuda od jednog hita" rijetko stoji samo nedostatak talentovanja ili puka nesreća, mnogo češće je riječ o sirovoj matematici velikih izdavačkih kuća. Kada anonimni izvođač „ubode“ planetarni hit, industrija instantno stvara takozvani "šablon uspjeha". Umjesto da umjetniku dozvole kreativni razvoj, muzički producenti i menadžeri zahtijevaju da svaki sljedeći singl bude identična kopija onog prvog, kako bi se maksimalno iskoristio trenutni finansijski talas