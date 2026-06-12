Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠE OD IGRE

Tajna himne Mundijala 2026: Šta krije zarazni refren "Dai Dai"

Malo ko zna pravo značenje naziva pjesme u izvedbi Šakire i Burna Boja, to je uzvik kojim se neko bodri, motiviše ili podstiče na akciju

Za Šakiru je ovo već četvrto Svjetsko prvenstvo. Platforma X

M. K. V. / Mondo

prije 1 sat 6 minuta

Fudbal je oduvijek bio mnogo više od same igre. 

Pun je emocija, zajedništva, navijanja i trenutaka kada hiljade ljudi zajedno slave ili tuguju. Upravo taj osjećaj nastoji prenijeti i nova himna Svjetskog prvenstva.

Dok mnogi lako pjevaju zarazni refren himne Mundijala 2026. "Dai Dai", u izvedbi Šakire (Shakira) i Burna Boja (Burna Boy), malo ko zna pravo značenje naziva pjesme.

Više od običnog refrena

Izraz "Dai Dai" dolazi iz italijanskog jezika i može se prevesti kao "Hajde!" ili "Idemo!". To je uzvik kojim se neko bodri, motiviše ili podstiče na akciju, što ga čini savršenim za atmosferu najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu.

Pjesmu su na otvaranju prvenstva izveli Šakira i Burna Boj, a njihov nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije.

Kolumbijska zvijezda otpjevala je uvodne stihove prije nego što joj se na pozornici pridružio Burna Boj, nakon čega su zajedno izveli energičnu koreografiju uz pratnju brojnih plesača.

Šakira ponovo zaštitno lice Mundijala

Za Šakiru je ovo već četvrto Svjetsko prvenstvo na kojem učestvuje u zvaničnom muzičkom programu.

Navijači je i danas najviše povezuju s pjesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", zvaničnom himnom Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, koja je postala jedan od najvećih sportskih hitova svih vremena.

# SHAKIRA
# BURNA BOY
# MUNDIJAL 2026
# DAI DAI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.