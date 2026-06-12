Tajna himne Mundijala 2026: Šta krije zarazni refren "Dai Dai"

Izraz "Dai Dai" dolazi iz italijanskog jezika i može se prevesti kao "Hajde!" ili "Idemo!". To je uzvik kojim se neko bodri, motiviše ili podstiče na akciju, što ga čini savršenim za atmosferu najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu.

Pun je emocija, zajedništva, navijanja i trenutaka kada hiljade ljudi zajedno slave ili tuguju. Upravo taj osjećaj nastoji prenijeti i nova himna Svjetskog prvenstva.

Fudbal je oduvijek bio mnogo više od same igre.

Pjesmu su na otvaranju prvenstva izveli Šakira i Burna Boj, a njihov nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije.

Kolumbijska zvijezda otpjevala je uvodne stihove prije nego što joj se na pozornici pridružio Burna Boj, nakon čega su zajedno izveli energičnu koreografiju uz pratnju brojnih plesača.

Šakira ponovo zaštitno lice Mundijala

Za Šakiru je ovo već četvrto Svjetsko prvenstvo na kojem učestvuje u zvaničnom muzičkom programu.

Navijači je i danas najviše povezuju s pjesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", zvaničnom himnom Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, koja je postala jedan od najvećih sportskih hitova svih vremena.