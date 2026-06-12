AP o Dubiozi Kolektiv: Pjesma "USA" postala dio atmosfere Mundijala

Jedna od najvećih svjetskih agencija Associated Press objavila je tekst o pjesmi benda Dubioza Kolektiv pod nazivom “USA”, za koju navodi da je uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade postala viralan navijački hit i dio atmosfere pred Svjetsko prvenstvo.

Sarajevski bend preradio je svoju pjesmu iz 2011. godine u numeru “Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku”, a spot je za manje od tri sedmice prikupio gotovo dva miliona pregleda na YouTubeu.

Originalna verzija pjesme “USA” tokom godina je ostvarila oko 26 miliona pregleda, a nova obrada nastala je nakon što su navijači počeli koristiti stihove kao poklič podrške reprezentaciji.

Novo značenje

Basista Vedran Mujagić kazao je da je pjesma tokom 15 godina dobila više “života”.

- Razvila se od satiričnog pogleda na imigraciju i američki san do sna o američkom fudbalu za cijelu naciju - rekao je, objašnjavajući kako je prvobitna priča o odlasku iz Bosne dobila potpuno novo značenje u kontekstu plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Bosna i Hercegovina će na Mundijalu igrati tek drugi put u historiji. Reprezentacija je krajem aprila izborila plasman nakon dramatične završnice protiv Velsa i pobjede nakon izvođenja penala, a isti uspjeh potom je ponovila i protiv Italije.

Članovi benda navode da ih je iznenadilo kada su navijači na tribinama razvili transparent sa njihovim stihovima i pretvorili ih u zajednički refren.

Originalna poruka

Klavijaturista Brano Jakubović istakao je da je nova verzija uglavnom otpjevana na bosanskom jeziku kako bi je publika lakše razumjela. Njegov omiljeni novi stih odnosi se na spornu situaciju sa Svjetskog prvenstva 2014. godine.

- I onaj gol protiv Nigerije, to nikad nije bio ofsajd - rekao je.

Dodao je da nogomet u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu ima mnogo dublje značenje od same igre, jer okuplja ljude koje politika i ratno naslijeđe često dijele.

Bend ističe da originalna poruka pjesme i dalje živi, jer mnogi građani Bosne i Hercegovine i dalje odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim životom.