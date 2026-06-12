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OTVARANJE U TORONTU

Himnu BiH pred meč s Kanadom izvest će Aleksandar Gajić, violinist porijeklom iz Srbije

Aleksandar Gajić, rođen u Srbiji, jedan je od vodećih violinista u Torontu

Aleksandar Gajić. aleksandargajic.com

M. Až.

prije 12 minuta

Pred večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Kanade kanadsku himnu izvest će Alanis Morisete, dok će za izvedbu himne Bosne i Hercegovine biti zadužen violinist Aleksandar Gajić.

Aleksandar Gajić, rođen u Srbiji, jedan je od vodećih violinista u Torontu. Od dolaska u Kanadu 2002. godine sarađivao je s brojnim istaknutim klasičnim orkestrima i gudačkim kvartetima, te učestvovao u različitim ansamblima svjetske muzike.

Muzičko obrazovanje započeo je već sa deset godina u tadašnjoj Jugoslaviji. Diplomirao je violinu na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje se tokom studija istakao kao član brojnih kamernih ansambala, kao i koncertni majstor akademskog Simfonijskog orkestra. Godine 1991. postao je član Beogradske filharmonije i Beogradskog gudačkog kvarteta.

Od dolaska u Kanadu 2002. godine, Aleksandar je u oblasti klasične muzike dugi niz godina radio kao pridruženi koncertni majstor i prva viola u Simfonijskom orkestru Oshawa Durham, te kao prva violina u Simfonijskom orkestru Windsor, Filharmoniji Toronto, Sinfoniji Toronto, Kanadskoj Sinfonietti, Gudačkom kvartetu Gould i Starijem gudačkom kvartetu.

Od marta 2009. godine Aleksandar je imenovan za koncertnog majstora Kamernog orkestra Oakville. Pored ovih formalnih saradnji, Aleksandar je također ostao aktivan u raznim gudačkim kvartetima i eklektičnim kamernim muzičkim ansamblima.

Na ceremoniji otvorenja koja će prethoditi utakmici nastupit će i Michael Buble, kao i Alessia Cara, Elyanna, Vegedream, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy i William Prince.

# ZMAJEVI
# TORONTO
# BIH
# KANADA
# MUNDIJAL 2026
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