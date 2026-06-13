Los Anđeles u znaku Svjetskog prvenstva 2026: Veliko otvaranje uz svjetske muzičke zvijezde i meč SAD – Paragvaj

Svjetsko prvenstvo 2026. zvanično je počelo u petak, 12. juna, ceremonijom otvaranja na stadionu SoFi u Los Anđelesu (Los Angelesu), uoči prve utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja.

Domaća reprezentacija SAD-a otvorila je turnir na stadionu u Los Anđelesu, a publiku je prije početka susreta zabavljao bogat muzički program uz nastupe velikih svjetskih izvođača.

Na ceremoniji su nastupile svjetske muzičke zvijezde Keti Peri (Katy Perry), Fjučer (Future), Anita (Anitta), Liza iz grupe "Blekpink" (LISA – Blackpink), Rema i Tajla (Tyla), dok je američku himnu izveo duo Den i Šej (Dan & Shay).

Keti Peri je oko deset minuta prije početka meča izvela pjesmu "Wonder", a na sceni joj se pridružio dječak Tius Luka, čiji se glas nalazi i na originalnom snimku te pjesme s njenog albuma "143". Luka je iz Norveške i doputovao je u Los Anđeles kako bi nastupio s pjevačicom na otvaranju prvenstva.