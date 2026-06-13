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Los Anđeles u znaku Svjetskog prvenstva 2026: Veliko otvaranje uz svjetske muzičke zvijezde i meč SAD – Paragvaj

Domaća reprezentacija SAD-a otvorila je turnir na stadionu u Los Anđelesu

Pjevačica Keti Peri nastupila je na ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Z. V.

prije 23 minute

Svjetsko prvenstvo 2026. zvanično je počelo u petak, 12. juna, ceremonijom otvaranja na stadionu SoFi u Los Anđelesu (Los Angelesu), uoči prve utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja.

Domaća reprezentacija SAD-a otvorila je turnir na stadionu u Los Anđelesu, a publiku je prije početka susreta zabavljao bogat muzički program uz nastupe velikih svjetskih izvođača.

Na ceremoniji su nastupile svjetske muzičke zvijezde Keti Peri (Katy Perry), Fjučer (Future), Anita (Anitta), Liza iz grupe "Blekpink" (LISA – Blackpink), Rema i Tajla (Tyla), dok je američku himnu izveo duo Den i Šej (Dan & Shay).

Keti Peri je oko deset minuta prije početka meča izvela pjesmu "Wonder", a na sceni joj se pridružio dječak Tius Luka, čiji se glas nalazi i na originalnom snimku te pjesme s njenog albuma "143". Luka je iz Norveške i doputovao je u Los Anđeles kako bi nastupio s pjevačicom na otvaranju prvenstva.

Liza (Lisa), Anita (Anitta) i Rema izveli su pjesmu "Goals", koja se nalazi na službenom albumu Svjetskog prvenstva, dok su Fjučer (Future) i Tajla (Tyla) nastupili s numerom "Game Time". 

Uoči izlaska reprezentacije SAD-a na teren prikazan je i motivacijski video "The Pursuit".

Ceremonija u Los Anđelesu bila je dio šireg programa otvaranja prvenstva u tri zemlje domaćina. 

Dan ranije Šakira (Shakira) je predvodila otvaranje u Meksiku, a u Kanadi je istog dana održan zaseban program prije njihove uvodne utakmice. 

SAD je na turniru jedan od suorganizatora, a u grupnoj fazi igrat će još protiv Australije 19. juna u Sijetlu (Seattleu) i Turske 25. juna ponovo u Ingelvudu (Inglewoodu).

# LOS ANGELES
# KATY PERRY
# PARAGVAJ
# UTAKMICA
# SAD
# SVJETKO PRVENSTVO 2026.
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