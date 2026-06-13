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ZBUNJENO GLEDAO U PUBLIKU

Slavni pjevač naglo prekinuo koncert: S bine tražio pomoć fanova, u dvorani zavladao muk

Hari Stajls je trenutno na turneji, a tokom nastupa u Amsterdamu dogodila mu se vrlo neugodna situacija

Hari Stajls zaboravio tekst pjesme. Instagram

M. K. V. / Večernji list

1 sat

Svjetska pop zvijezda Hari Stajls (Harry Styles) nalazi se na turneji "Together, Together" povodom izlaska albuma "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Bivši član grupe "One Direction" trenutačno nastupa u Amsterdamu, gdje mu se tokom koncerta na "Johan Cruijff Areni" dogodila neugodna situacija.

Tokom izvođenja pjesme "Cherry", pjevač je iznenada zastao prije prve strofe i zbunjeno pogledao prema publici. Okrenuo se prema bendu i upitao:

- Kako idu stihovi?!

Kako se nije mogao sjetiti teksta, pomoć je zatražio i od publike:

- Koja je prva strofa?!

Obožavatelji su odmah počeli pjevati, ali nesinhronizirano, nakon čega je prišao rubu bine i direktno pitao jednog fana za stihove.

Vratio se za mikrofon, nasmiješio se i rekao:

- Ispričavam se zbog ovoga!

Nakon toga nastavio je izvođenje pjesme, kao da se ništa nije desilo.

Snimak je ubrzo postao viralan, a fanovi su cijelu situaciju opisali kao simpatičnu i zabavnu.

Društvene mreže preplavili su komentari podrške.

"Izgleda da je sinoć bio baš otkačen?! Drago mi je da se dobro zabavio. Treba uživati u životu, kratko smo ovdje", napisao je jedan korisnik, dok su drugi kratko poručili: "Bože, obožavam ga", "Tako je sladak."

Iako se radilo o nezgodi, ovo nije prvi put da Stajls prekida svoje nastupe. Poznat je po interakciji s publikom i spontanim prekidima koncerata, bilo da daje savjete fanovima ili reagira na sigurnosne situacije.

Podsjećamo, u novembru 2022. godine u Bogoti je prekinuo koncert kako bi spriječio gužvu nakon što se nekoliko obožavatelja onesvijestilo, pokazujući da mu je sigurnost publike uvijek prioritet.

# TURNEJA
# PREKID
# HARRY STYLES
# KONCERT
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