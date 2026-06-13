Slavni pjevač naglo prekinuo koncert: S bine tražio pomoć fanova, u dvorani zavladao muk

Svjetska pop zvijezda Hari Stajls (Harry Styles) nalazi se na turneji "Together, Together" povodom izlaska albuma "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Bivši član grupe "One Direction" trenutačno nastupa u Amsterdamu, gdje mu se tokom koncerta na "Johan Cruijff Areni" dogodila neugodna situacija. Tokom izvođenja pjesme "Cherry", pjevač je iznenada zastao prije prve strofe i zbunjeno pogledao prema publici. Okrenuo se prema bendu i upitao: - Kako idu stihovi?!

Kako se nije mogao sjetiti teksta, pomoć je zatražio i od publike: - Koja je prva strofa?! Obožavatelji su odmah počeli pjevati, ali nesinhronizirano, nakon čega je prišao rubu bine i direktno pitao jednog fana za stihove. Vratio se za mikrofon, nasmiješio se i rekao: - Ispričavam se zbog ovoga! Nakon toga nastavio je izvođenje pjesme, kao da se ništa nije desilo.