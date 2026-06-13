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KONCERT

Emotivna noć u Neumu: Sergej Ćetković oduševio prisutne

Publika je imala priliku da uživa u njegovim najvećim hitovima, a atmosfera je tokom cijelog nastupa bila emotivna i u znaku zajedničkog pjevanja

Emotivna noć u Neumu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

prije 1 sat 17 minuta

Sergej Ćetkovic nastupio je u Neumu u sklopu manifestacije “Neumsko ljeto”, gdje je pred brojnom publikom priredio veče ispunjeno emocijama i prepoznatljivim baladama koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru.

Publika je imala priliku da uživa u njegovim najvećim hitovima, a atmosfera je tokom cijelog nastupa bila emotivna i u znaku zajedničkog pjevanja. Svaka izvedena pjesma ispraćena je snažnim aplauzima i reakcijama publike, koja je u velikom broju ispunila prostor događaja.

Ćetković je na sceni izveo repertoar sastavljen od svojih najpoznatijih balada i pop pjesama, po kojima je prepoznatljiv širom regiona, potvrđujući još jednom status jednog od najtraženijih izvođača na ovim prostorima.

# SERGEJ ĆETKOVIĆ
# NEUM
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