Emotivna noć u Neumu: Sergej Ćetković oduševio prisutne

Sergej Ćetkovic nastupio je u Neumu u sklopu manifestacije “Neumsko ljeto”, gdje je pred brojnom publikom priredio veče ispunjeno emocijama i prepoznatljivim baladama koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru.

Publika je imala priliku da uživa u njegovim najvećim hitovima, a atmosfera je tokom cijelog nastupa bila emotivna i u znaku zajedničkog pjevanja. Svaka izvedena pjesma ispraćena je snažnim aplauzima i reakcijama publike, koja je u velikom broju ispunila prostor događaja.

Ćetković je na sceni izveo repertoar sastavljen od svojih najpoznatijih balada i pop pjesama, po kojima je prepoznatljiv širom regiona, potvrđujući još jednom status jednog od najtraženijih izvođača na ovim prostorima.