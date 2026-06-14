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NBA ŠAMPIONI

Dočekala prsten nakon više od pet decenija: Slavlje u domu Dženifer Lopez

Glumica nije krila emocije zbog titule koju su njeni "Njujork Niksi" osvojili posle 53 godine, javno im čestitala

Dženifer Lopez slavila u svom domu. Instagram

M. K. V. / CDM

prije 28 minuta

Njujorški "New York Knicks" novi su NBA šampioni, a nakon 53 godine Njujorčani ponovo slave titulu.

U finalu su savladali San Antonio Spurs, a veliko slavlje obilježila je i latino diva Dženifer Lopez (Jennifer Lopez), koja nije krila emocije.

Na Instagramu je pokazala kako je izgledala atmosfera u njenom domu, gdje je pratila odlučujuću utakmicu uživo putem prenosa i slavila NBA prsten.

- Čestitam Njujork Niksima, NBA šampionima! Svi smo strpljivo čekali ovaj dan godinama. Hvala vam što ste ponovo ujedinili naš grad, što ste ujedinili svijet. Vratili ste vjeru, nadu i uvjerenje da nema ničega što ne možemo da uradimo! Naporan rad, dobrota i timski rad se isplate! Zapalili ste grad! Ponosna sam što sam iz bloka! Već znate. Niksi zauvijek. S ljubavlju, Dženi - napisala je Lopez.

Na snimku koji je podijelila vidi se kako u euforiji drži glavu i skače od sreće po sobi.

# NBA
# NEW YORK KNICKS
# JENNIFER LOPEZ
# ŠAMPIONI
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