Dočekala prsten nakon više od pet decenija: Slavlje u domu Dženifer Lopez

Njujorški "New York Knicks" novi su NBA šampioni, a nakon 53 godine Njujorčani ponovo slave titulu.

U finalu su savladali San Antonio Spurs, a veliko slavlje obilježila je i latino diva Dženifer Lopez (Jennifer Lopez), koja nije krila emocije.

Na Instagramu je pokazala kako je izgledala atmosfera u njenom domu, gdje je pratila odlučujuću utakmicu uživo putem prenosa i slavila NBA prsten.