Arijana Grande udarila sankcije Trampu: Muzička zvijezda ne prašta, oštro osudila Bijelu kuću

Muzička zvijezda Arijana Grande (Ariana Grande) posljednja je u nizu muzičara, koji su reagirali na video-snimke Trampove administracije u kojima se koristi njihova muzika bez dozvole.
Ranije ove sedmice, Bijela kuća je objavila montažu na kojoj agenti ICE-a (Službe za imigraciju i carinu) stavljaju lisice i privode ljude, uz muziku popularne pjevačice.
Video je bio praćen njenom pjesmom "Bye" iz 2024. godine, a uz njega je stajao opis:
- Ćao-ćao, predsjednik Tramp je obezbijedio najsigurniju granicu u historiji.
Arijana Grande je oštro reagirala na objavu i poručila:
- Molim vas da ne koristite moju muziku u vezi s ovim varvarskim, nehumanim i gnusnim besmislicama.
Video je kasnije uklonjen.
Grande se tako pridružila grupi izvođača koji su ranije kritizirali korištenje njihove muzike u političkim sadržajima.
Naime, Sabrina Karpenter (Sabrina Carpenter) je jedan od primjera, nakon što je video s njenom muzikom nazvala "zlim i odvratnim", poručivši:
- Nikada nemojte uključivati mene ili moju muziku u korist vaše nehumane agende.
Također, i Džes Glin (Jess Glynne) je reagirala nakon što je njena pjesma "Hold My Hand" korištena u sličnom kontekstu, rekavši da joj je "pripala muka" i da njena muzika "nikada nije bila povezana s podjelama ili mržnjom".
Posdjetimo, u oktobru 2025. godine, Donald Tramp (Donald Trump) je objavio video generiran vještačkom inteligencijom na kojem upravlja borbenim avionom i prosipa smeđu tečnost po demonstrantima pokreta "No Kings" uz pjesmu "Danger Zone" iz filma Top Gun. Muzičar Keni Logins (Kenny Loggins) zatražio je uklanjanje videa i poručio da ne želi da njegova muzika bude povezana s političkim podjelama.
Tejlor Svift (Taylor Swift) se također ranije našla u sličnom kontekstu, kada je Bijela kuća na kritike odgovorila da je video napravljen kako bi izazvao reakcije medija.
U međuvremenu, Arijana Grande se priprema za izlazak svog osmog studijskog albuma Petal, koji izlazi 31. jula. Prvi singl "Hate That I Made You Love Me" trenutno je jedan od najstreamanijih na Spotifyju globalno i zauzeo je vrh top-lista u SAD-u i Velikoj Britaniji.