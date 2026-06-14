Arijana Grande udarila sankcije Trampu: Muzička zvijezda ne prašta, oštro osudila Bijelu kuću

Muzička zvijezda Arijana Grande (Ariana Grande) posljednja je u nizu muzičara, koji su reagirali na video-snimke Trampove administracije u kojima se koristi njihova muzika bez dozvole.

Ranije ove sedmice, Bijela kuća je objavila montažu na kojoj agenti ICE-a (Službe za imigraciju i carinu) stavljaju lisice i privode ljude, uz muziku popularne pjevačice.

Video je bio praćen njenom pjesmom "Bye" iz 2024. godine, a uz njega je stajao opis:

- Ćao-ćao, predsjednik Tramp je obezbijedio najsigurniju granicu u historiji.

Arijana Grande je oštro reagirala na objavu i poručila:

- Molim vas da ne koristite moju muziku u vezi s ovim varvarskim, nehumanim i gnusnim besmislicama.

Video je kasnije uklonjen.