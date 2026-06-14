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TRAGEDIJA

Poznati američki pjevač poginuo u sudaru dva helikoptera

Prošle godine boravio je u Bosni i Hercegovini, gdje je na TikToku dijelio snimke iz Mostara

Oliver Tri. Platforma X

M. Až.

prije 41 minutu

Američki pjevač Oliver Tri (Oliver Tree) preminuo je u 32. godini života nakon sudara dva helikoptera u Rio de Žaneiru.

Prema navodima CNN Brazil, u nesreći je stradalo šest osoba, uključujući i Tria. On je samo dan ranije objavljivao sadržaje sa putovanja po Brazilu na društvenim mrežama.

Tri je bio poznat po pjesmama “Life Goes On”, “When I’m Down” i “Miss You”. Solo karijeru započeo je 2010. godine pod umjetničkim imenom Tri. Sa 20 godina potpisao je ugovor s londonskom izdavačkom kućom R&S Records i objavio debitantski EP “Demons”.

EP je privukao pažnju javnosti nakon što je frontmen benda Radiohead Tom Jork (Thom Yorke) dozvolio obradu njihove pjesme “Karma Police”. Kasnije je studirao muzičku tehnologiju na Kalifornijskom institutu za umjetnost, a muzici se ponovo vratio nekoliko godina kasnije. Godine 2017. potpisao je ugovor s izdavačkom kućom Atlantic Records, nakon što je pjesma “When I’m Down” postala veliki hit. U svom radu kombinovao je alternativni rok, indie pop, hip-hop i dens.

Njegov spot “All That x Alien Boy”, koji je i režirao, ima više od 50 miliona pregleda i postao je prepoznatljiv po njegovoj neobičnoj retro estetici.

Uspjeh na mrežama

Najveći uspjeh na platformama društvenih mreža ostvarila je pjesma “Life Goes On”, koja je korištena u više od 3,7 miliona videa, dok je pjesma “Miss You” korištena oko 1,5 miliona puta.

Tri je bio usred četvrte svjetske turneje povodom albuma “Love You Madly, Hate You Badly”, koja je započela 30. maja u Meksiko Sitiju i trebala obuhvatiti nastupe širom svijeta, uključujući Aziju, Okeaniju i Afriku.

Posjeta BiH

Prošle godine je posjetio Bosnu i Hercegovinu te s pratiteljima na TikToku podijelio snimke boravka u Mostaru. Tokom vožnje čamcem prema Starom mostu snimao je video uz pjesmu “Joyride”, a u jednom trenutku se i spotakao.

- Odletio sam u Bosnu da snimim ovaj video i nekako sam uspio da ga pokvarim.”

# HELIKOPTER
# NESREĆA
# PJEVAČ
# BRAZIL
# OLIVER TREE
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