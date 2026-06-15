Dženifer Lopez oduševila publiku na koncertu Dejvida Gete u Parizu

Dženifer (Jennifer) Lopez bila je specijalna gošća na velikom koncertu francuskog DJ-a i producenta Dejvida Gete (Davida Guette) na stadionu Stad de Frans (Stade de France) u Parizu, gdje je pred oko 80.000 ljudi priredila iznenađenje večeri.

Pojavila se na sceni tokom prvog nastupa iz serije “Ultimate Monolith Show”, što je izazvalo veliko oduševljenje publike. Zajedno s Getom izvela je zajedničku pjesmu “Save Me Tonight”, koja je ranije ove godine objavljena i već je stekla veliku popularnost.

Nakon zajedničkog nastupa, izvela je i svoj poznati hit “On The Floor”, dok je publika pjevala uglas i pratila svaki njen pokret. Cijeli spektakl upotpunili su laserski efekti, scenska produkcija i vatromet.

Na istom događaju nastupio je i Akon, koji je izveo nekoliko svojih najvećih hitova, dodatno podižući atmosferu u prepunom stadionu.

Dejvid Geta je ovim koncertima u Parizu obilježio 25 godina karijere, a sva tri planirana nastupa na stadionu rasprodana su unaprijed.

Dženifer Lopez i Dejvid Geta su ranije ove godine prvi put sarađivali na pjesmi “Save Me Tonight”, koju su premijerno predstavili i na festivalu Kočela (Coachella). Nastup u Parizu mnogi su opisali kao jedan od najimpresivnijih trenutaka večeri.