Hit „Žena od sultana“ prvobitno bio ponuđen drugoj pjevačici, snimljen i demo

Pjesma „Žena od sultana“, koja je Tijanu Milentijević vinula među najzapaženija imena na regionalnoj muzičkoj sceni, prvobitno nije bila namijenjena njoj.

Kako se navodi, numera je ranije bila ponuđena drugoj pjevačici, koja je snimila i demo verziju, ali je na kraju odlučila da je ne uvrsti u svoj repertoar.

U pitanju je pjevačica Slađa Alegro, koja je, prema navodima, iz poštovanja prema saradnicima i autoru pjesme, snimila demo verziju, ali pjesma nije završila na njenom albumu.

Autor pjesme je poznati muzičar Šaran, dugogodišnji saradnik i kum Slađe Alegro, što je bio razlog da upravo ona bude prva koja je snimi u demo obliku.

Tijana Milentijević je svoju karijeru počela još kao djevojčica u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, gdje je stekla prvo veće iskustvo i prepoznatljivost.

– Bila sam jako mlada, to je za mene bilo malo i teško i malo traumatično, imala sam veliku tremu. Bio je veliki izazov, ali sam u tome uspjela– rekla je ona za Grand

Iako priznaje da joj je to razdoblje bilo zahtjevno, ističe da joj je takmičenje donijelo važno iskustvo i početni zamah u karijeri.