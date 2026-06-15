Pjevačica od prvog honorara kupila pola teleta: Htjela sam napuniti frižider kod kuće

Pjevačica Jovana Tipšin izgradila je uspješnu karijeru i danas uživa u plodovima svog rada, ali ne krije da je odrastanje bilo skromno i ispunjeno porodičnim vrijednostima.

Rođena je u radničkoj porodici sa još petoro braće i sestara, a djetinjstvo je provela u velikoj i složnoj zajednici.

– Odrasla sam na Zvezdari, u velikoj i složnoj porodici. Nas osmoro djece, ja sam šesta po redu. Baka je živjela u jednoj kući, tetka u drugoj, a mi u trećoj – sve u istom dvorištu. Bilo je puno ljubavi, bezbrižnosti i osmijeha. Danas na Zvezdari živi moja snaha, ali, nažalost, brat mi je preminuo – ispričala je pjevačica.

Njena porodica se kasnije preselila na Banjicu, a roditelji su svojim radom i požrtvovanošću bili primjer djeci.

– Dolazim iz radničke porodice, moji roditelji su uvijek bili požrtvovani. Naučili su me da poštujem rad i druge ljude. Ta zahvalnost ostala mi je urezana – navela je.

Svoj prvi nastup imala je sa svega 12 godina, a u svijet muzike uvela ju je kolegica Olivera, gdje je pjevala uz iskusnije izvođače.

– Pare mi tada nisu bile važne, željela sam samo da pjevam! A onda, kada sam shvatila da sam za to dobila honorar, prvo što mi je palo na pamet bilo je: „Hoću da napunim frižider kod kuće“. Kupila sam pola teleta, tata je bio presretan! Taj osjećaj da možeš da vratiš roditeljima makar dio onoga što su ti dali to je za mene najveće bogatstvo – ispričala je.