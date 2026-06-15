Branka Sovrlić proslavila rođendan u Beogradu: Život prolazi, važno je da se okupljamo i radujemo

Poznata pjevačica Branka Sovrlić proslavila je svoj rođendan u Beogradu u krugu prijatelja, a posebno emotivan trenutak priredila joj je dugogodišnja prijateljica i kolegica sa estrade Marta Savić, koja je organizovala iznenađenje.

Na slavlju su prisustvovale i gošće koje su doputovale iz Švicarske i Sarajeva, a atmosfera je bila ispunjena muzikom, osmijesima i druženjem do kasnih sati.

Govoreći o iznenađenju, Branka nije krila emocije, ali je istakla da je od Marte nešto slično i očekivala.