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EMOTIVNI TRENUTAK

Branka Sovrlić proslavila rođendan u Beogradu: Život prolazi, važno je da se okupljamo i radujemo

Pjevačicu iznenadila dugogodišnja prijateljica Marta Savić, druženje uz muziku, goste iz inostranstva i emotivne trenutke

Rođendansko slavlje u krugu prijatelja u Beogradu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Irmela Šabanović

prije 1 sat 48 minuta

Poznata pjevačica Branka Sovrlić proslavila je svoj rođendan u Beogradu u krugu prijatelja, a posebno emotivan trenutak priredila joj je dugogodišnja prijateljica i kolegica sa estrade Marta Savić, koja je organizovala iznenađenje.

Na slavlju su prisustvovale i gošće koje su doputovale iz Švicarske i Sarajeva, a atmosfera je bila ispunjena muzikom, osmijesima i druženjem do kasnih sati.

Govoreći o iznenađenju, Branka nije krila emocije, ali je istakla da je od Marte nešto slično i očekivala.

- Marta me baš iznenadila, ali ne previše jer se od nje to moglo očekivati. Ona je posebna žena u svakom pogledu. Sve joj ide od ruke super pjeva, super piše, komponuje, kuva, uređuje kuću, osmišljava i vodi i Miletove i Elenine poslove - rekla je Sovrlić.

Ona je naglasila da ih veže dugogodišnje iskreno prijateljstvo koje traje još od početaka njihove karijere.

- Održalo nas je zaista iskreno prijateljstvo, obje smo dobrice i volimo usrećiti druge. Moja je deviza inače usreći nekog da bi bio sretan. Sama zamisao da vam prijateljica pripremi takvo iznenađenje, da pozove i moje gošće koje su došle iz Švicarske i jednu iz Sarajeva, da obezbijedi DJ-a i full ketering sa osobljem to može samo Marta - istakla je pjevačica.

Branka je dodala da su ovakva okupljanja za nju sve važnija kako godine prolaze.

# BRANKA SOVRLIĆ
# MARTA SAVIĆ
# ROĐENDAN
# BEOGRAD
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