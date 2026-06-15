Branka Sovrlić proslavila rođendan u Beogradu: Život prolazi, važno je da se okupljamo i radujemo

Poznata pjevačica Branka Sovrlić proslavila je svoj rođendan u Beogradu u krugu prijatelja, a posebno emotivan trenutak priredila joj je dugogodišnja prijateljica i kolegica sa estrade Marta Savić, koja je organizovala iznenađenje.
Na slavlju su prisustvovale i gošće koje su doputovale iz Švicarske i Sarajeva, a atmosfera je bila ispunjena muzikom, osmijesima i druženjem do kasnih sati.
Govoreći o iznenađenju, Branka nije krila emocije, ali je istakla da je od Marte nešto slično i očekivala.
- Marta me baš iznenadila, ali ne previše jer se od nje to moglo očekivati. Ona je posebna žena u svakom pogledu. Sve joj ide od ruke super pjeva, super piše, komponuje, kuva, uređuje kuću, osmišljava i vodi i Miletove i Elenine poslove - rekla je Sovrlić.
Ona je naglasila da ih veže dugogodišnje iskreno prijateljstvo koje traje još od početaka njihove karijere.
- Održalo nas je zaista iskreno prijateljstvo, obje smo dobrice i volimo usrećiti druge. Moja je deviza inače usreći nekog da bi bio sretan. Sama zamisao da vam prijateljica pripremi takvo iznenađenje, da pozove i moje gošće koje su došle iz Švicarske i jednu iz Sarajeva, da obezbijedi DJ-a i full ketering sa osobljem to može samo Marta - istakla je pjevačica.
Branka je dodala da su ovakva okupljanja za nju sve važnija kako godine prolaze.