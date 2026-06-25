Dobitnici Gremija ljekari dali sedam dana života: Spasila ju je dvostruka transplantacija pluća

Američka pjevačica i dobitnica nagrade Gremi Muni Long otkrila je da je prije šest mjeseci prošla kroz dvostruku transplantaciju pluća nakon što su joj ljekari saopštili da ima još svega sedam dana života.

Tridesetsedmogodišnja muzičarka o dramatičnoj zdravstvenoj borbi govorila je u emisiji “Good Morning America”, prisjećajući se problema koji su počeli tokom turneje “The Boy Is Mine” 2025. godine, na kojoj je nastupala zajedno sa Brendi i Monikom.

Dijagnostikovan lupus

- Vjerovatno nikada nije trebalo da prihvatim tu turneju, ali u mom životu se tada dešavalo mnogo stvari zbog kojih sam osjećala da moram - rekla je Long.

Pjevačica, kojoj je ranije dijagnostikovan lupus, ispričala je da je tokom turneje oboljela od upale pluća. Zdravstveno stanje joj se toliko pogoršalo da je na posljednjem koncertu uspjela da otpjeva samo dvije pjesme prije nego što je morala da prekine nastup.

Nakon povratka kući za Dan zahvalnosti, njeno stanje postalo je kritično.

- Probudila sam se u bolnici i ljekari su mi rekli da moram na operaciju - prisjetila se.

Kako kaže, dugo je osjećala da nešto ozbiljno nije u redu sa njenim organizmom.

- Svaki dan sam kašljala, iskašljavala sekret, uzimala gomilu lijekova samo da preguram dan. U ovom poslu stalno ste pred ljudima. Fotografisala sam se sa fanovima, a osjećala sam se kao da sam upravo istrčala maraton - kazala je.

Medicinski tim

Iako je u početku mislila da će se oporaviti, uslijedio je šokantan razgovor sa medicinskim timom.

- Vilica mi je doslovno pala kada su mi rekli da imam još samo jednu sedmicu života. Rekla sam im da je to veoma grubo saopšteno, ali oni su bili potpuno ozbiljni. Rekli su mi da moram da odlučim – ili palijativna njega ili nova pluća - ispričala je pjevačica.

Prva misao bila joj je, priznaje, kako bi transplantacija mogla uticati na njen glas i karijeru.

Međutim, odluka je postala jasna kada je pomislila na svog trogodišnjeg sina Tejtuma, kojeg ima iz braka sa Rejsinom Herstonom.

- Pogledala sam svog sina i pomislila na sve što još želim da doživim u životu. Kvalitet života bio je najvažniji. Ne mogu da pjevam ako nijesam živa - rekla je Long.

Šest mjeseci nakon transplantacije, pjevačica navodi da se osjeća odlično. Nema simptoma bolesti niti komplikacija povezanih sa operacijom.

Govoreći o svom iskustvu, posebno je uputila poruku ženama koje se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Priznala je da dugo nije dovoljno glasno govorila o sopstvenim tegobama niti se dovoljno zalagala za svoje zdravlje.

- Lupus nesrazmjerno pogađa crnkinje, od kojih se često očekuje da budu sve za svakoga. Nemojte sebe stavljati na posljednje mjesto zbog drugih ljudi - poručila je.

Dodala je da je važno naučiti reći “ne” i posvetiti više pažnje sopstvenim potrebama.

- Morate ulagati u sebe. Nemojte se plašiti da kažete ne. Vaše zdravlje mora biti prioritet - zaključila je Muni Long.