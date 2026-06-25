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LEGENDARNA PJEVAČICA

Lepa Lukić zadobila dva preloma nakon pada u prodavnici: "Bolovi su podnošljivi"

Iako su joj ljekari stavili gips, priznala je da ga nije mogla nositi te je umjesto njega odlučila koristiti longetu

Instagram

E. A.

25.6.2026

Legendarna pjevačica narodne muzike Lepa Lukić nedavno je završila u bolnici nakon nezgode koju je doživjela tokom kupovine.

Pjevačica je pala u prodavnici i tom prilikom zadobila tešku povredu noge, uključujući prelom na dva mjesta. Kako je otkrila, oporavak traje već nekoliko sedmica i zahtijeva mirovanje.

– Pala sam na koljena i odrala ih. Noga se izvrnula i došlo je do preloma na dva mjesta. Kuvam jedan napitak i mlak ga stavljam na nogu. Sedam dana sam to koristila i bolovi su gotovo nestali. Oporavak ide polako, ali i dalje ne mogu nigdje izlaziti – ispričala je Lepa.

Iako su joj ljekari stavili gips, priznala je da ga nije mogla nositi te je umjesto njega odlučila koristiti longetu.

– Imam bolove, ali su podnošljivi. Već 17 dana nosim longetu. Stavili su mi gips, ali sam ga skinula jer nisam mogla izdržati. Moji su otišli i kupili longetu – kazala je pjevačica.

Uprkos povredi, Lepa Lukić nije otkazala poslovne obaveze. Otkrila je da je čak učestvovala na snimanju, iako je morala koristiti hodalicu.

– Jučer sam snimala i morala sam koristiti hodalicu. Nogu sam držala na tabureu, a svi su me pohvalili i rekli da sam veliki profesionalac. Dobila sam veliki aplauz – istakla je Lepa Lukić.

# ESTRADA
# LEPA LUKIĆ
# PJEVAČICA
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