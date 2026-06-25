Lepa Lukić zadobila dva preloma nakon pada u prodavnici: "Bolovi su podnošljivi"

Legendarna pjevačica narodne muzike Lepa Lukić nedavno je završila u bolnici nakon nezgode koju je doživjela tokom kupovine.

Pjevačica je pala u prodavnici i tom prilikom zadobila tešku povredu noge, uključujući prelom na dva mjesta. Kako je otkrila, oporavak traje već nekoliko sedmica i zahtijeva mirovanje.

– Pala sam na koljena i odrala ih. Noga se izvrnula i došlo je do preloma na dva mjesta. Kuvam jedan napitak i mlak ga stavljam na nogu. Sedam dana sam to koristila i bolovi su gotovo nestali. Oporavak ide polako, ali i dalje ne mogu nigdje izlaziti – ispričala je Lepa.

Iako su joj ljekari stavili gips, priznala je da ga nije mogla nositi te je umjesto njega odlučila koristiti longetu.

– Imam bolove, ali su podnošljivi. Već 17 dana nosim longetu. Stavili su mi gips, ali sam ga skinula jer nisam mogla izdržati. Moji su otišli i kupili longetu – kazala je pjevačica.

Uprkos povredi, Lepa Lukić nije otkazala poslovne obaveze. Otkrila je da je čak učestvovala na snimanju, iako je morala koristiti hodalicu.

– Jučer sam snimala i morala sam koristiti hodalicu. Nogu sam držala na tabureu, a svi su me pohvalili i rekli da sam veliki profesionalac. Dobila sam veliki aplauz – istakla je Lepa Lukić.