Marija Šerifović uz Halidove Ljiljane čestitala Zmajevima: Plavo srce i fotografija reprezentacije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar, a trijumf „Zmajeva“ izazvao je brojne reakcije i čestitke u regionu.

Podršku je na svom Instagram profilu uputila i Marija Šerifović, koja je uz fotografiju reprezentacije stavila pjesmu Halida Bešlića "Ljiljani".

Nakon meča, čestitke su nastavile pristizati sa svih strana, a pobjeda „Zmajeva“ obilježila je večer u sportskom i javnom životu regiona.