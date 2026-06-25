Marija Šerifović uz Halidove Ljiljane čestitala Zmajevima: Plavo srce i fotografija reprezentacije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar, a trijumf „Zmajeva“ izazvao je brojne reakcije i čestitke u regionu.
PODRŠKA SA SVIH STRANA
PJEVAČICA
Nakon meča, čestitke su nastavile pristizati sa svih strana
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar, a trijumf „Zmajeva“ izazvao je brojne reakcije i čestitke u regionu.
Objava na društvenim mrežama. Instagram
Podršku je na svom Instagram profilu uputila i Marija Šerifović, koja je uz fotografiju reprezentacije stavila pjesmu Halida Bešlića "Ljiljani".
Nakon meča, čestitke su nastavile pristizati sa svih strana, a pobjeda „Zmajeva“ obilježila je večer u sportskom i javnom životu regiona.
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