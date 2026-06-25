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PJEVAČICA

Marija Šerifović uz Halidove Ljiljane čestitala Zmajevima: Plavo srce i fotografija reprezentacije

Nakon meča, čestitke su nastavile pristizati sa svih strana

Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

E. A.

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar, a trijumf „Zmajeva“ izazvao je brojne reakcije i čestitke u regionu.

Objava na društvenim mrežama. Instagram

Podršku je na svom Instagram profilu uputila i Marija Šerifović, koja je uz fotografiju reprezentacije stavila pjesmu Halida Bešlića "Ljiljani".

Nakon meča, čestitke su nastavile pristizati sa svih strana, a pobjeda „Zmajeva“ obilježila je večer u sportskom i javnom životu regiona.

# ZMAJEVI
# MARIJA ŠERIFOVIĆ
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