Zvijezda "Južnog vetra" napustila estradu, danas živi u Americi: "Tamo žene voze kamione"

Pjevačica Anica Milenković stekla je popularnost devedesetih i dvijehiljaditih godina, nakon čega se povukla s javne scene i preselila u Sjedinjene Američke Države.

Nastanak najvećeg hita

Sada se, nakon mnogo godina, vraća u Beograd kako bi nastupila na festivalu "Južni vetar", koji će, kako se najavljuje, ući u historiju.

Njen let je trajao više od 20 sati, a uzbuđenje zbog svega što je očekuje ne krije. Tom prilikom prisjetila se svojih početaka, ali i ispričala anegdotu koja je prethodila nastanku njenog najvećeg hita.

Snažne emocije

Danas živi i radi na drugom kontinentu, a otkrila je i čime se bavi. Nakon dolaska na beogradski aerodrom, Anica je podijelila uspomene na period koji joj je obilježio mladost i karijeru.

Zbog ponovnog okupljanja legendarne ekipe 26. i 27. juna na Tašmajdanu, iskreno govori o snažnim emocijama, posebno zbog kolega koji više nisu među živima.

- Kako ne, pa 35 godina otkako sam počela da pjevam. Normalno je da se tada sve emocije probude, sve ono što je bilo, što je moglo biti, a nije se ostvarilo. Ali generalno, evo me sad tu. Svi ćemo biti na Tašmajdanu, što je veliki projekat. Postoji šansa da Šemsa dođe, ali mi je jako žao što nema Sinana Sakića i Luisa - ispričala je Anica.

Kako Anica sada izgleda pogledajte OVDJE.

"Na lančiću ime tvoje" bio namijenjen drugoj pjevačici

Prelomna tačka njene karijere bila je pjesma koja i danas živi, a malo je nedostajalo da završi u rukama druge velike zvijezde. Anica priznaje da je njen dolazak u "Južni vetar" u pravom trenutku bio presudan.

- Moram se zahvaliti Dragani Mirković, da ona nije otišla iz "Južnog vetra", pjesma "Lančić" bi bila njena, njoj je bila namijenjena. Ona je tada napustila "Južni vetar", a ja sam došla. Sve te dobre pjesme bile su zapravo namijenjene njoj dok je bila u tom sastavu. Ta pjesma je obilježila moje ime za mnoge godine i pjevat će se još dugo - rekla je ona.