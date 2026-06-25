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DOPUTOVALA ZBOG FESTIVALA

Zvijezda "Južnog vetra" napustila estradu, danas živi u Americi: "Tamo žene voze kamione"

Anica Milenković pojaviće se na Tašu rame uz rame s najvećim imenima koja je iznjedrila ova produkcija, pjevačica žali što neki više nisu među živima

Anica Milenković. Facebook

M. K. V. / Kurir

25.6.2026

Pjevačica Anica Milenković stekla je popularnost devedesetih i dvijehiljaditih godina, nakon čega se povukla s javne scene i preselila u Sjedinjene Američke Države. 

Nastanak najvećeg hita

Sada se, nakon mnogo godina, vraća u Beograd kako bi nastupila na festivalu "Južni vetar", koji će, kako se najavljuje, ući u historiju.

Njen let je trajao više od 20 sati, a uzbuđenje zbog svega što je očekuje ne krije. Tom prilikom prisjetila se svojih početaka, ali i ispričala anegdotu koja je prethodila nastanku njenog najvećeg hita. 

Snažne emocije

Danas živi i radi na drugom kontinentu, a otkrila je i čime se bavi. Nakon dolaska na beogradski aerodrom, Anica je podijelila uspomene na period koji joj je obilježio mladost i karijeru. 

Zbog ponovnog okupljanja legendarne ekipe 26. i 27. juna na Tašmajdanu, iskreno govori o snažnim emocijama, posebno zbog kolega koji više nisu među živima.

- Kako ne, pa 35 godina otkako sam počela da pjevam. Normalno je da se tada sve emocije probude, sve ono što je bilo, što je moglo biti, a nije se ostvarilo. Ali generalno, evo me sad tu. Svi ćemo biti na Tašmajdanu, što je veliki projekat. Postoji šansa da Šemsa dođe, ali mi je jako žao što nema Sinana Sakića i Luisa - ispričala je Anica.

Kako Anica sada izgleda pogledajte OVDJE

"Na lančiću ime tvoje" bio namijenjen drugoj pjevačici

Prelomna tačka njene karijere bila je pjesma koja i danas živi, a malo je nedostajalo da završi u rukama druge velike zvijezde. Anica priznaje da je njen dolazak u "Južni vetar" u pravom trenutku bio presudan.

- Moram se zahvaliti Dragani Mirković, da ona nije otišla iz "Južnog vetra", pjesma "Lančić" bi bila njena, njoj je bila namijenjena. Ona je tada napustila "Južni vetar", a ja sam došla. Sve te dobre pjesme bile su zapravo namijenjene njoj dok je bila u tom sastavu. Ta pjesma je obilježila moje ime za mnoge godine i pjevat će se još dugo - rekla je ona.

Život u Americi

Nakon povlačenja s estrade, Anica je osnovala porodicu u Americi, gdje se posvetila potpuno drugačijem načinu života. Kako bi obezbijedila i školovala svoju djecu, radila je i poslove u transportu.

- Znaš li koliko žena tamo vozi kamion? Tamo svi rade ko hoće da radi. Naravno, imaš porodicu, djecu, treba ih odgajati i školovati. Ja nisam bila aktivna na estradi, pa sam radila sve što je trebalo. Nije baš šleper, ali prevozila sam poštu - iskreno je ispričala, što je potvrdila i tokom prenosa uživo na Instagramu.

Bez obzira na sve, Anica ističe da je pjevanje njena prva ljubav i da s muzikom nikada nije prekinula vezu, zbog čega i dalje nastupa na festivalima i svadbama.

Borba s kilogramima

Pjevačica je tokom boravka u Americi vodila i tešku borbu s viškom kilograma. U jednom periodu imala je čak 115 kilograma, ali je uspjela da izgubi 50 i dovede se do idealne težine.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam prije 12 godina rodila kćerku Barbaru, uspjela sam smršati, a onda je uslijedila druga trudnoća - rekla je pjevačica za "Pravo lice estrade".

# ANICA MILENKOVIĆ
# TAŠMAJDAN
# JUŽNI VETAR
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