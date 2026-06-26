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MUSIC WEEK FESTIVAL

Jala Brat i Buba Corelli napravili haos na Ušću: Publika u transu zbog onoga što su bacali s bine

Reperi iz Bosne i Hercegovine izašli su pred ogromnu publiku, a već od prvih taktova bilo je jasno da će uslijediti pravi spektakl

Buba Corelli i Jala Brat napravili spektakl u Beogradu. Instragram

M. K. V.

26.6.2026

Na "Music Week" festivalu, koji je sinoć održan u Beogradu, nastupile su i velike bosanskohercegovačke zvijezde Jala Brat i Buba Corelli. 

I ove godine ovaj festival okupio je ogroman broj ljubitelja moderne muzike i poznatih ličnosti iz regiona, a jedan od najiščekivanijih nastupa bio je upravo nastup Jale Brata i Bube Corellija, koji su još jednom potvrdili status jednih od najpopularnijih izvođača na regionalnoj sceni.

Reperi iz Sarajeva izašli su pred ogromnu publiku, a već od prvih taktova bilo je jasno da će atmosfera na beogradskom Ušću biti dovedena do usijanja. 

Hiljade fanova uglas je pjevalo njihove najveće hitove, dok se energija s bine i iz publike neprestano preplitala tokom cijelog nastupa.

Publika nije prestajala da skače, pjeva i snima omiljene trenutke, a Jala i Buba su još jednom pokazali snažnu vezu sa svojim fanovima i sposobnost da svaki nastup pretvore u zajednički spektakl.

Ipak, jedan trenutak posebno je privukao pažnju i izazvao ovacije. Tokom nastupa, reperi su dijelili flašice vode publici, posebno onima u prvim redovima, što je dočekano s oduševljenjem. Mnogi su ovaj gest ocijenili kao znak bliskosti i poštovanja prema fanovima.

Poznati po neposrednom odnosu s publikom, Jala i Buba su i ovoga puta silazili s bine, komunicirali s fanovima i pravili atmosferu koja je više ličila na zajedničko slavlje nego na klasičan koncert.

Sudeći po reakcijama publike, Jala Brat i Buba Corelli bili su među najvećim zvijezdama večeri, a njihov nastup obilježili su energija, hitovi i gest koji je dodatno oduševio prisutne.

# JALA BRAT
# BUBA CORELLI
# MUSIC WEEK
# UŠĆE
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