Jala Brat i Buba Corelli napravili haos na Ušću: Publika u transu zbog onoga što su bacali s bine

Na "Music Week" festivalu, koji je sinoć održan u Beogradu, nastupile su i velike bosanskohercegovačke zvijezde Jala Brat i Buba Corelli.

I ove godine ovaj festival okupio je ogroman broj ljubitelja moderne muzike i poznatih ličnosti iz regiona, a jedan od najiščekivanijih nastupa bio je upravo nastup Jale Brata i Bube Corellija, koji su još jednom potvrdili status jednih od najpopularnijih izvođača na regionalnoj sceni.

Reperi iz Sarajeva izašli su pred ogromnu publiku, a već od prvih taktova bilo je jasno da će atmosfera na beogradskom Ušću biti dovedena do usijanja.