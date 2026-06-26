Ličnim pričama osvaja publiku: Magistrica muzike iza hita “Stvarno kraj” otkrila “Tajnu”

Nakon što je publiku osvojila singlom "Stvarno kraj", magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić predstavlja svoju novu pjesmu "Tajna", sedmi autorski singl kojim nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečatu.

"Tajna" je pjesma koja govori o odnosu koji je ostao skriven od očiju drugih, ali je u srcima onih koji su ga živjeli ostavio neizbrisiv trag.

Kroz stihove ispunjene sjetom, čežnjom i uspomenama, Jovana donosi priču o emocijama koje, i kada ostanu neizgovorene, nastavljaju da žive dugo nakon što se sve završi.

Tekst pjesme potpisuje sama Jovana Bojanić, dok su muzika i aranžman povjereni njenom dugogodišnjem saradniku Edvinu Hadžiću, s kojim uspješno sarađuje na svojim dosadašnjim izdanjima.