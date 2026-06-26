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SEDMI AUTORSKI SINGL

Ličnim pričama osvaja publiku: Magistrica muzike iza hita “Stvarno kraj” otkrila “Tajnu”

Kantautorica Jovana Bojanić predstavlja novu pjesmu i nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama

Jovana Bojanić objavila novu pjesmu "Tajna". Foto: Ustupljena fotografija

M. K. V.

26.6.2026

Nakon što je publiku osvojila singlom "Stvarno kraj", magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić predstavlja svoju novu pjesmu "Tajna", sedmi autorski singl kojim nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečatu.

"Tajna" je pjesma koja govori o odnosu koji je ostao skriven od očiju drugih, ali je u srcima onih koji su ga živjeli ostavio neizbrisiv trag. 

Kroz stihove ispunjene sjetom, čežnjom i uspomenama, Jovana donosi priču o emocijama koje, i kada ostanu neizgovorene, nastavljaju da žive dugo nakon što se sve završi.

Tekst pjesme potpisuje sama Jovana Bojanić, dok su muzika i aranžman povjereni njenom dugogodišnjem saradniku Edvinu Hadžiću, s kojim uspješno sarađuje na svojim dosadašnjim izdanjima. 

Njihova zajednička muzička vizija i ovoga puta rezultirala je pjesmom koja spaja savremeni pop senzibilitet sa snažnom emocijom i atmosferom koja ostaje dugo nakon prvog slušanja.

- Volim da svoje pjesme objavljujem u skladu s atmosferom godišnjeg doba kojem pripadaju. "Tajna" je od prvog dana nosila u sebi toplinu, nostalgiju i senzibilitet ljeta. Upravo zato sam osjećala da je ovo pravi trenutak da je podijelim s publikom - ističe Jovana.

Nakon pjesme "Stvarno kraj", koja je govorila o hrabrosti da se zatvori jedno životno poglavlje i izabere vlastiti mir, "Tajna" donosi drugačiju emotivnu perspektivu – onu koja podsjeća da neke priče možda nikada ne dobiju svoj javni epilog, ali zauvijek ostanu zapisane u nama.

Sa svakim novim singlom Jovana potvrđuje svoju posvećenost autorskom radu, gradeći repertoar u kojem se mnogi mogu prepoznati. Upravo u tome leži i posebnost pjesme "Tajna" – u njenoj univerzalnosti.

To je priča o uspomenama koje čuvamo samo za sebe, o riječima koje nikada nisu izgovorene i osjećajima koje vrijeme ne uspijeva izbrisati.

Pjesma i prateći video spot dostupni su na svim digitalnim platformama.

# SPOT
# NOVA PJESMA
# JOVANA BOJANIĆ
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