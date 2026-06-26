U stilu velike zvijezde: Milica Pavlović od promocije albuma napravila avionsku pistu

Velika promocija novog albuma “Caka” Milice Pavlović održana je danas u Beogradu, gdje se okupio veliki broj predstavnika medija.
Interesovanje za ovaj događaj bilo je ogromno, pa su brojne televizijske ekipe, fotoreporteri i novinari iz cijelog regiona pratili svaki detalj promocije.
Milica je za predstavljanje svog šestog studijskog albuma pripremila nesvakidašnji koncept, pretvorivši prostor promocije u pravu avionsku pistu inspirisanu pričom albuma i pjesmom “Caka”.
Gosti su dočekani uz originalnu scenografiju, tematske detalje i posebno osmišljen program koji je izazvao brojne pozitivne reakcije prisutnih.
Tokom druženja s medijima Milica je govorila o stvaranju albuma, novim pjesmama i velikom projektu na kojem je njen tim radio mjesecima.
Nije krila emocije zbog reakcija publike, ističući da je “Caka” njen do sada najzahtjevniji i najambiciozniji muzički projekat.
Milica Pavllović je gostovala u emisiji "Scena" i tom prilikom otkrila detalje novog albuma, ali sve o ljubavnom životu. Osvrnula se i na Sarajevo, za kojeg je ranije govorila da nosi posebnu emociju. Intervju možete pogledati naredne sedmice na Youtube kanalu Avaz TV.