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AVAZ U BEOGRADU

U stilu velike zvijezde: Milica Pavlović od promocije albuma napravila avionsku pistu

Brojne televizijske ekipe, fotoreporteri i novinari iz cijelog regiona pratili su svaki detalj koji je pjevačica predstavila

Milica Pavlović na promociji novog albuma. Foto: Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

26.6.2026

Velika promocija novog albuma “Caka” Milice Pavlović održana je danas u Beogradu, gdje se okupio veliki broj predstavnika medija. 

Interesovanje za ovaj događaj bilo je ogromno, pa su brojne televizijske ekipe, fotoreporteri i novinari iz cijelog regiona pratili svaki detalj promocije.

Milica je za predstavljanje svog šestog studijskog albuma pripremila nesvakidašnji koncept, pretvorivši prostor promocije u pravu avionsku pistu inspirisanu pričom albuma i pjesmom “Caka”. 

Gosti su dočekani uz originalnu scenografiju, tematske detalje i posebno osmišljen program koji je izazvao brojne pozitivne reakcije prisutnih.

Tokom druženja s medijima Milica je govorila o stvaranju albuma, novim pjesmama i velikom projektu na kojem je njen tim radio mjesecima.

Nije krila emocije zbog reakcija publike, ističući da je “Caka” njen do sada najzahtjevniji i najambiciozniji muzički projekat.

Milica Pavllović je gostovala u emisiji "Scena" i tom prilikom otkrila detalje novog albuma, ali sve o ljubavnom životu. Osvrnula se i na Sarajevo, za kojeg je ranije govorila da nosi posebnu emociju. Intervju možete pogledati naredne sedmice na Youtube kanalu Avaz TV.

# PROMOCIJA ALBUMA
# MILICA PAVLOVIĆ
# CAKA
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