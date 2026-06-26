U stilu velike zvijezde: Milica Pavlović od promocije albuma napravila avionsku pistu

Velika promocija novog albuma “Caka” Milice Pavlović održana je danas u Beogradu, gdje se okupio veliki broj predstavnika medija.

Interesovanje za ovaj događaj bilo je ogromno, pa su brojne televizijske ekipe, fotoreporteri i novinari iz cijelog regiona pratili svaki detalj promocije.

Milica je za predstavljanje svog šestog studijskog albuma pripremila nesvakidašnji koncept, pretvorivši prostor promocije u pravu avionsku pistu inspirisanu pričom albuma i pjesmom “Caka”.