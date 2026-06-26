Anabela progovorila o turneji: "Stižemo u Sarajevo, pjesme devedesetih su našle put do srca publike"

Nedavni koncert na Tašmajdanu u Beogradu još jednom je potvrdio da muzika devedesetih ne poznaje generacijske granice. Pjevačica Anabela Atijas za "Dnevni avaz" otkriva da već uveliko govori o novim koncertima, a među gradovima koji su u najavi nalazi se i Sarajevo. Koncert 12. juna na Tašmajdanu okupio je generacije koje su odrastale uz muziku devedesetih, ali i neke nove klince. Kakvi su utisci nakon tog spektakla i da li Vas je iznenadila emocija publike?

Mnogo mi znači podrška partnera. Život je jako izazovan i težak Anabela Atijas

- Moram priznati da u životu nisam doživjela takvu energiju i takve ovacije. Nekada sam mislila da su neki raniji koncerti bili kruna naše karijere, ali sada mislim da je Tašmajdan sve to nadmašio. Ne znam da li smo se toliko poželjeli ili su ljudi toliko poželjeli nas, ali ono što smo doživjeli te noći bilo je zaista posebno. Beskrajno sam zahvalna publici na osjećaju koji nam je pružila. Tašmajdan je za mene izvor neke pozitivne energije u srcu Beograda i o toj noći mogu reći samo najljepše. Još uvijek me drže euforija i ljubav koju smo osjetili. Posebno zadovoljstvo i privilegija su nove generacije. To su djeca koja nisu odrasla uz tu muziku, niko ih nije natjerao da je slušaju, već je ona nekako sama pronašla put do njihovih srca. Zato im od srca hvala.

Anabela i Gagi na Tašmajdanu . Foto: Instagram Anabela i Gagi na Tašmajdanu . Foto: Instagram

Poslije velikog interesovanja za taj koncert, da li postoji mogućnost nastavka kroz regionalnu turneju ili neke nove zajedničke projekte izvođača devedesetih? - Postoji veliko interesovanje za nove turneje i već se uveliko priča o tome. Naravno, sada je sve na organizatorima, ali mi smo više nego spremni i jedva čekamo nove susrete s publikom. Već se spominju i novi gradovi, među njima i Sarajevo. Jedna ptičica mi je šapnula da je riječ o Zetri. Čekamo konkretne informacije, a publika će o svemu biti blagovremeno obaviještena. Kruna karijere Mnogi su se na Tašmajdanu podsjetili pjesama koje i danas znaju od prve do posljednje riječi. Da li mislite da te pjesme danas imaju čak i veću vrijednost nego u vremenu kada su nastajale? - Iskreno, mislim da trenutno živimo svoj san kada je riječ o ovoj muzici. Kao djeca devedesetih nismo je dovoljno cijenili i shvatali na pravi način kao što to činimo danas. Vrijeme je pokazalo da su te pjesme ostale, da žive i danas i da ih publika osjeća iskreno. I kao što ste i sami rekli, mislim da im vrijednost vremenom sve više raste. Kada danas čujete pjesme iz perioda "Funky G", šta Vam prvo prođe kroz glavu? - Nevjerovatno je koliko danas na potpuno drugačiji način uživamo u sadašnjosti i svemu što nam se dešava. Nekada je to bila igra, a kasnije posao, odeš, odradiš nastup, uzmeš honorar i ideš kući. Danas je potpuno drugačije. Uživamo maksimalno u svakom trenutku jer smo svjesni da se ovo više nikada neće ponoviti.

Anabela i Gagi sa kćerkama . Foto: Instagram Anabela i Gagi sa kćerkama . Foto: Instagram

S Gagijem Đoganijem dijelili ste i život i scenu. Kako danas izgleda vaš odnos, i privatno i kada je riječ o poslovnoj saradnji? - Gagi i ja danas imamo jako lijep, korektan i poslovni i porodični odnos i to zaista mnogo cijenim. Na kraju svega osvijestili smo šta je vrednije od bijesa koji smo nekada osjećali i odnosa koji je bio buran i nezdrav. Naučili smo da oprostimo, prihvatimo i sebe i druge sa svim nedostacima i greškama jer su i one, na kraju krajeva, lekcije. Ostati u bijesu, mržnji i gorčini zapravo je najveće zlo koje možeš učiniti samome sebi. Zato sam ponosna i na sebe i na njega i na sve nas što smo iz svega izašli kao bolji ljudi. Posebni trenuci Publika s posebnom emocijom reaguje kada vas vidi zajedno na sceni. Kako vi doživljavate te trenutke? - To su zaista posebni trenuci. Zamislite da se nakon toliko godina ponovo okupi jedna grupa. Neki ljudi koje sam voljela više nisu ni među nama. Mislim da nam je i ovo na neki način dato i da nas upravo zbog toga ljudi vole vidjeti zajedno. Poslije svih uspona i padova i svega što je dovelo do raspada grupe, kada se činilo da se nikada više nećemo okupiti, desilo se upravo suprotno. Prije svega, hvala publici, jer da nije nje, ne bi bilo ni nas na okupu. Upravo nas je publika ponovo spojila. Da li se danas, kada nastupate zajedno, više prisjećate lijepih trenutaka iz vremena "Funky G" ili ste potpuno okrenuti sadašnjosti? - Danas smo potpuno okrenuti sadašnjosti. Sve upijamo iz trenutka u trenutak jer znamo da se ovo što sada živimo više nikada neće ponoviti. Ko zna koliko ćemo još biti na sceni i koliko će sve ovo trajati. Zato maksimalno uživamo u svakom trenutku. Javnost ne prestaje da se interesuje za odnose unutar porodice Đogani. Da li su Vam takva pitanja pomalo dosadila? - Malo me je prošla potreba da bilo šta objašnjavam. Sazrela sam i shvatila da ne moram nikome ništa da dokazujem. Naravno, postoje situacije kada ne možeš izbjeći da odgovoriš, ali onda se stalno vrtimo u krug. Očigledno je da to ljude zanima i tako je kako je.

Anabela sa kćerkama . Foto: Instagram Anabela sa kćerkama . Foto: Instagram

Vaše kćerke su odrastale pred očima javnosti. Koliko ste danas ponosni na djevojke, odnosno žene koje su postale? - Jako sam ponosna na svoje kćerke, prije svega zato što su divne osobe, pune ljubavi, razumijevanja, empatije i potrebe da pomognu drugima. To je moja najveća nagrada u životu. To su žene koje rade na sebi, koje su okrenute zdravom životu i zdravim navikama. Posebno sam ponosna na Lunu, koja je toliko toga ostvarila, ali i na Niki. Vidim po njenim planovima i po tome koliko toga realizuje u kratkom periodu da se ni onda neće zaustaviti. Nijedan roditelj nema šta drugo da poželi osim da su mu djeca živa, zdrava i ispunjena. Čini se da ste najmlađu kćerku uspjeli da sačuvate od medijske pažnje mnogo više nego što je to bio slučaj sa starijim kćerkama. Da li je to bila Vaša svjesna odluka? - Blankica je na svoj način uspjela da se skloni od očiju javnosti. Ona mi je sama govorila da je to ne zanima i da to ne želi. Ranije nisam razmišljala negativno o tome da djeca budu dio mog javnog života. Smatrala sam da smo porodica i da kroz sve prolazimo zajedno. Danas poštujem to što je drugačija i što ima potpuno pravo da bira koliko i na koji način želi da bude prisutna u javnosti. Ja samo poštujem njene želje. Pokazuje li ona afinitete prema javnom životu, muzici i estradi ili je privlače neki sasvim drugačiji životni putevi? - Trenutno ne pokazuje afinitete prema medijima i takvom načinu života. Ona je tinejdžerka koja ima svoj mali svijet. Voli muziku, voli glumu i umjetnost, ali to ne znači da će se time i baviti. Za sada sve doživljava kao igru. Danas ste u skladnom braku s Andrejem Atijasom. Koliko Vam znači partnerova podrška u svim poslovnim i privatnim izazovima? - Mnogo mi znači podrška partnera. Život je jako izazovan i težak, a kada nemaš podršku, sve postaje mnogo teže, ponekad i gotovo nemoguće. Mogu reći da je upravo ta podrška bila velika i u ponovnom okupljanju grupe "Fanki G" i da je Andrej možda i najzaslužniji za to. Veoma sam zahvalna na tome.

Devedesete meni nisu donijele nikakve traume, vodila sam porodičan život Anabela Atijas

Muzika devedesetih danas izaziva veliku nostalgiju, ali mnogi kažu da se u to vrijeme nikada ne bi vratili zbog ratova, sankcija i kriminala. Kako Vi danas gledate na taj period? - Iskreno, nikada nisam vezala muziku za rat i taj ružan period. Muzika me ne može vratiti u to vrijeme. Malo mi je bezveze kada ljudi površno razmišljaju i "hejtuju" muziku zbog nekih vremena. Porodičan život Estrada je tih godina često povezivana s ljudima iz kriminalnog miljea. Koliko je bilo teško sačuvati distancu od tog svijeta? - Meni nije bilo teško jer zaista nisam imala takve izazove. Vodila sam porodičan život i možda me je upravo činjenica da sam postala majka udaljila od svega toga. Posvetila sam se svojoj kćerki i to je bio naš životni izbor. Da li ste kao javna ličnost imali dodira s ljudima iz tog miljea i koliko je, prema Vašem mišljenju, taj svijet utjecao na estradu devedesetih? - Nisam bila neko ko je privlačio takve situacije i nisam imala iskustva koja bi me navela da donosim velike zaključke o tome. Da li je postojala situacija kada ste se zbog takvih okolnosti osjećali neprijatno ili nesigurno? - Nikada nisam doživjela neku neprijatnu situaciju niti mogu reći da mi je nešto od toga ostavilo traumu. Imala sam sreće ili sam jednostavno znala da biram mjesta na kojima se pojavljujem.

Da li Vas je iznenadilo što interesovanje za muziku devedesetih traje i među generacijama koje tada nisu ni bile rođene? - Mislim da su upravo oni koji tada nisu bili rođeni vratili ovu muziku. To je moje mišljenje. Zanimljivo mi je kako je prije dvadesetak godina sve to ponovo počelo da se pojavljuje i da uzima maha. Neke pjesme koje u svoje vrijeme nisu bile veliki hitovi danas jesu, upravo zahvaljujući novim generacijama. Poslije uspjeha Tašmajdana, šta je sljedeće – možemo li uskoro očekivati nove nastupe, projekte ili možda neki novi pravac u karijeri? - Iskreno, nemamo ni potrebu ni namjeru da sada nešto mijenjamo. Čuli smo šta publika voli i upravo nam je ona pokazala šta treba da stavimo na binu. Publika je ta koja je izabrala. Sve dok budu slušali ovu muziku, mi ćemo biti spremni za njih. Hvala svima na interesovanju i podršci. O svemu što slijedi javnost će biti na vrijeme obaviještena. Jedva čekamo nova druženja i priliku da ponovo razmijenimo ljubav i energiju sa publikom.