Harmonikaš Semir Sammy Hasić: Na pusti otok bih ponio satelitski telefon

Ime i prezime: Semir Sammy Hasić.
Datum i mjesto rođenja: 6. maj 1964., Zenica.
Šta prvo uradite kad se probudite: Kafa.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Slikar, opet neka umjetnost.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesor harmonike u Njemačkoj, muzička škola Benkert.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Harmonika, satelitski telefon.
Najdraža pjesma: Stara staza, sevdalinka.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam tv, nemam vremena, komponiram, skladam, odgovaram na meilove, poruke...
Šta Vas nervira: Negativnost.
Najdraži grad: Heidelberg.
Najbolji poklon koji ste dobili: Zdrav razum i nagrada za životno djelo Vlade BiH.
Čega se plašite: Bolesti.
S kim najradije pijete kafu: S mojim dragim prijateljima.
Omiljena društvena mreža: YouTube.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Nemam uzora jer vjerujem samo u Allaha, dž.š.
Najdraži pisac: Heine.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zabranio upotrebu i proizvodnju oružja.
Omiljeni muzičar ili bend: Cigani Ivanovići.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Stručna literatura harmonija.
Tim za koji navijate: Bosna i Hrvatska kad igraju svjetsko inače nemam puno vremena za sport, jer harmonika je moj sport.
Omiljena narodna izreka: „Ko pita taj ne skita“.
Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzi me da ljudi pitaju.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Mister Bin.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Ujedinjeni Arapski Emirati.