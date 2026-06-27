Harmonikaš Semir Sammy Hasić: Na pusti otok bih ponio satelitski telefon

Ime i prezime: Semir Sammy Hasić.

Datum i mjesto rođenja: 6. maj 1964., Zenica.

Šta prvo uradite kad se probudite: Kafa.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Slikar, opet neka umjetnost.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesor harmonike u Njemačkoj, muzička škola Benkert.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Harmonika, satelitski telefon.

Najdraža pjesma: Stara staza, sevdalinka.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam tv, nemam vremena, komponiram, skladam, odgovaram na meilove, poruke...

Šta Vas nervira: Negativnost.

Najdraži grad: Heidelberg.

Najbolji poklon koji ste dobili: Zdrav razum i nagrada za životno djelo Vlade BiH.

Čega se plašite: Bolesti.

S kim najradije pijete kafu: S mojim dragim prijateljima.

Omiljena društvena mreža: YouTube.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Nemam uzora jer vjerujem samo u Allaha, dž.š.

Najdraži pisac: Heine.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zabranio upotrebu i proizvodnju oružja.

Omiljeni muzičar ili bend: Cigani Ivanovići.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Stručna literatura harmonija.

Tim za koji navijate: Bosna i Hrvatska kad igraju svjetsko inače nemam puno vremena za sport, jer harmonika je moj sport.

Omiljena narodna izreka: „Ko pita taj ne skita“.

Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzi me da ljudi pitaju.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Mister Bin.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Ujedinjeni Arapski Emirati.