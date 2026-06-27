Jajce postaje regionalni centar zabave: Severina i brojne zvijezde stižu na Desant Festival 2026

Od 30. jula do 2. augusta Jajce će ponovo biti domaćin Desant Festivala, jedne od najatraktivnijih ljetnih muzičkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Festival će okupiti regionalne i međunarodne izvođače na jedinstvenim lokacijama poput AVNOJ-a, Katakombi, Plivskog vodopada i Malog plivskog jezera.

Festival će otvoriti Damir Imamović i bend Sevdah Takht, dok će publika naredne večeri u Katakombama uživati u nastupu austrijskog world music sastava WIADAWÖ. Centralni događaj festivala zakazan je za 1. august, kada će ispod osvijetljenog Plivskog vodopada nastupiti Severina.

Završnica festivala 2. augusta rezervisana je za elektronsku muziku uz DJ-a Damjana Eltecha, kupanje na Malom plivskom jezeru, sportske aktivnosti i besplatan roštilj za posjetioce.

Organizatori ističu da je ovogodišnje izdanje podignuto na viši produkcijski nivo zahvaljujući generalnom sponzoru, kompaniji Inova, koja je omogućila promotivnu cijenu festivalskih ulaznica od 30 KM u pretprodaji. Ulaznice su dostupne putem Entrio.ba, a od 1. jula i u Turističkom info centru u Jajcu.

Desant Festival i ove godine spaja muziku, historiju i prirodne ljepote Jajca, nudeći posjetiocima jedinstven ljetni doživljaj u kraljevskom gradu.