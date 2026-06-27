Mirza Selimović i Hari Varešanović najavili duet: "Ko sad ljubi moje janje"

Bosanskohercegovački pjevač Mirza Selimović jučer je na Instagramu otkrio da priprema duet s Hari Varešanović.
U objavi je podijelio snimak s turističke plovidbe, na kojoj je uz gitaru zapjevao zajedno s Varešanovićem, a tom prilikom su izveli i dio refrena nove pjesme koju pripremaju.
"Ko sad ljubi moje janje, dabogda mu bilo zadnje. Bolje umrijeti tog istog trena nego živjeti od uspomena", glasi refren pjesme.
Mirza Selimović je u opisu objave dodao da se nešto posebno sprema.
"Nešto posebno se sprema, a mi vam otkrivamo samo mali djelić naše zajedničke priče. Naš duet stiže ubrzo. Vaši Mirza i Hari Mata Hari", napisao je Selimović.
Objava je izazvala veliki broj pozitivnih reakcija i podrške na društvenim mrežama, a fanovi su u komentarima pokazali oduševljenje najavljenim duetom. Mnogi su istakli da s nestrpljenjem čekaju izlazak pjesme, uvjereni da bi saradnja mogla rezultirati jednim od zapaženijih muzičkih projekata ove godine.
"Jao, koji moćan spoj", "Obećava. Bravo", "Ovo će biti hit i to kakav. Bravo dječaci, samo naprijed", "Oh, kakav duet. Jedva čekam da čujem pjesmu. Bit će nešto naj. Kakvi kraljevi"," E, ovo se čeka", bili su samo neki od komentara.
Inače, Selimović i Varešanović zajedno su nastupali u Srebreniku, gdje su otpjevali pjesmu "Otkad tebe nema", a Mirza Selimović je i ranije izvodio pjesme bh. muzičara, kako u takmičenju "Zvezde granda", tako i na svojim nastupima.