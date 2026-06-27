Mirza Selimović i Hari Varešanović najavili duet: "Ko sad ljubi moje janje"

Bosanskohercegovački pjevač Mirza Selimović jučer je na Instagramu otkrio da priprema duet s Hari Varešanović.

U objavi je podijelio snimak s turističke plovidbe, na kojoj je uz gitaru zapjevao zajedno s Varešanovićem, a tom prilikom su izveli i dio refrena nove pjesme koju pripremaju.

"Ko sad ljubi moje janje, dabogda mu bilo zadnje. Bolje umrijeti tog istog trena nego živjeti od uspomena", glasi refren pjesme.

Mirza Selimović je u opisu objave dodao da se nešto posebno sprema.



