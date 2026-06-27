Marta Savić propjevala poslije skoro 20 godina: Žena Mileta Kitića izašla iz medijske ilegale

Pjevačica Marta Savić pojavila se sinoć na spektakularnom koncertu "Južnog vetra" u Beogradu, te privukla ogromnu pažnju medija i publike nakon dužeg odsustva s estradne scene. Ona je pred okupljenim novinarima otvoreno priznala da osjeća veliku tremu jer se pred publiku vraća u ovako posebnoj noći i to nakon gotovo dvije decenije medijske ilegale.

Marta se s osmijehom prisjetila i emotivnog blagoslova jedne drage osobe koja joj je poželjela da joj "kuća pjeva“, istakavši s ponosom da joj se ta želja ostvarila, jer danas uspješne karijere i pjesme imaju i njen suprug Mile Kitić i kćerka Elena. - Ima treme, jer sam ja dugo odsutna s estrade, a večeras je posebno veče. Ja sam tu, publika je tu. Mene je jednom moja draga osoba blagosiljala i rekla tada: "Kuća vam pjeva" i evo stvarno kuća mi pjeva, pjeva mi muž, pjeva kćerka, pjevam ja, svi pjevamo. Ne pamtim datume i godine, a nema ništa ljepše od muzike - rekla je Marta Savić.

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