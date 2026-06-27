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PONOVO NA SCENI

Marta Savić propjevala poslije skoro 20 godina: Žena Mileta Kitića izašla iz medijske ilegale

Pjevačica je sinoć nastupila na spektakularnom koncertu "Južni vetar", koji je održan na Tašmajdanu u Beogradu

Marta Savić posle duže pauze ponovo uzela mikrofon. Twitter

M. K. V.

27.6.2026

Pjevačica Marta Savić pojavila se sinoć na spektakularnom koncertu "Južnog vetra" u Beogradu, te privukla ogromnu pažnju medija i publike nakon dužeg odsustva s estradne scene.

Ona je pred okupljenim novinarima otvoreno priznala da osjeća veliku tremu jer se pred publiku vraća u ovako posebnoj noći i to nakon gotovo dvije decenije medijske ilegale.

Marta se s osmijehom prisjetila i emotivnog blagoslova jedne drage osobe koja joj je poželjela da joj "kuća pjeva“, istakavši s ponosom da joj se ta želja ostvarila, jer danas uspješne karijere i pjesme imaju i njen suprug Mile Kitić i kćerka Elena.

- Ima treme, jer sam ja dugo odsutna s estrade, a večeras je posebno veče. Ja sam tu, publika je tu. Mene je jednom moja draga osoba blagosiljala i rekla tada: "Kuća vam pjeva" i evo stvarno kuća mi pjeva, pjeva mi muž, pjeva kćerka, pjevam ja, svi pjevamo. Ne pamtim datume i godine, a nema ništa ljepše od muzike - rekla je Marta Savić.

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Ona je otkrila da ima neobičan trik za mladolik izgled. 

Pjevačica Marta Savić, koja se povukla s estrade, i dalje plijeni pažnju svojim mladolikim izgledom i energijom. Nedavno je ispričala da je ključ njenog izgleda izbjegavanje stresa, dok je otvoreno govorila i o strahovima koje je imala kao majka.

- Marta ne voli stres i to je nešto od čega se uvijek sklanjala. Pored toga što ima stvari koje praktikuje da zadrži mladolik izgled, trudi se da je u miru i da izbjegava situacije u kojima joj, što bi se narodski reklo, "skače pritisak" - otkrio je izvor.

# TAŠMAJDAN
# MARTA SAVIĆ
# JUŽNI VETAR
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