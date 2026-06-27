Slavimo historijski uspjeh: Joksimović se oglasio pred večerašnji koncert u Zetri, spomenuo i Zmajeve

Slavni pjevač Željko Joksimović objavio je još jednu pjesmu u novom ruhu – jer ste vi to tražili. Pjesmu "Zaboravljaš" u novom aranžmanu Željko je objavio dan pred polazak u Sarajevo, gdje će večeras održati koncert u Olimpijskoj areni Zetra.
Potom se na svom Instagram nalogu zahvalio na odličnim komentarima na novu verziju pjesme, a u objavi je spomenuo i Zmajeve.
- Hvala na divnim komentarima! Ja krećem u Sarajevo, uskoro se družimo u Zetri na koncertu. Napravićemo najbolju žurku da ovo ljeto počne jako, kako igra i reprezentacija BiH - napisao je Joksimović, označivši Instagram nalog Nogometnog saveza BiH.
Očigledno je da će večerašnji koncert biti sjajna prilika i za proslavu historijskog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa nema sumnje da će publika u Zetri, uz velike hitove Željka Joksimovića, zajedno proslaviti uspjeh Zmajeva.