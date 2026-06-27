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DANI DIJASPORE

Jedini koncert u BiH ove godine: Marija Šerifović 8. augusta stiže u Travnik, podržala i Zmajeve

Popularna pjevačica rado je viđena gošća u Bosni i Hercegovini, nije isključeno da se na pomenutom nastupu pojavi neko od fudbalskih reprezentativaca

Marija Šerifović u avgustu u BiH. Foto: Instagram

E. A.

27.6.2026

Marija Šerifović ima rezervirane i rasprodane koncerte mjesecima unaprijed, a na radost armije fanova sa svojim velikim bendom 8. augusta stiže u Travnik.

Jedna od najboljih i najpopularnijih regionalnih pjevačica održat će veliki koncert na stadionu Pirota u sklopu tradicionalne manifestacije "Dani dijaspore", koja se organizira pod pokroviteljstvom Općine Travnik.

- Ovo će biti jedini koncert Marije Šerifović u BiH u 2026. godini, tako da očekujemo dolazak hiljada fanova iz cijele zemlje - poručili su iz menadžmenta Marije Šerifović.

Svi zainteresirani karte za događaj mogu kupiti putem platforme Entrio.

Marija je rado viđena gošća u BiH, a nakon uspjeha Zmajeva na SP-u podržala ih je zanimljivom objavom na društvenim mrežama.

Naime, popularna pjevačica je uz fotografiju bh. reprezentacije objavila pjesmu Halida Bešlića "Ljiljani", a moguće je da i neki od Zmajeva budu na njenom spektaklu 8. augusta u Travniku.

Koncert Marije Šerifović donosi vrhunsku produkciju i obećava noć punu emocija i bezvremenskih hitova poput "Molitve", "11", "Pametna i luda", "Nije ljubav to", "Svoja i tvoja" i drugih. 

# TRAVNIK
# ZMAJEVI
# MARIJA ŠERIFOVIĆ
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