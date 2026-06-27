Jedini koncert u BiH ove godine: Marija Šerifović 8. augusta stiže u Travnik, podržala i Zmajeve

Marija Šerifović ima rezervirane i rasprodane koncerte mjesecima unaprijed, a na radost armije fanova sa svojim velikim bendom 8. augusta stiže u Travnik.

Jedna od najboljih i najpopularnijih regionalnih pjevačica održat će veliki koncert na stadionu Pirota u sklopu tradicionalne manifestacije "Dani dijaspore", koja se organizira pod pokroviteljstvom Općine Travnik.

- Ovo će biti jedini koncert Marije Šerifović u BiH u 2026. godini, tako da očekujemo dolazak hiljada fanova iz cijele zemlje - poručili su iz menadžmenta Marije Šerifović.

Svi zainteresirani karte za događaj mogu kupiti putem platforme Entrio.