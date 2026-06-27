Član "Dubioze kolektiv" o neslužbenoj himni Zmajeva: "Draže mi je s rajom, nego sa Šakirom"

Muzičar Brano Jakubović iz "Dubioze kolektiv" govorio je o uspjehu pjesme "I Am from Bosnia", koja je postala neslužbena himna nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Zarazna melodija ove pjesme osvojila je publiku širom svijeta.

Inače, pjesma "USA" snimljena je 2011. godine, a pred Svjetsko prvenstvo urađena je nova verzija pod nazivom "I Am from Bosnia - Take Me to America".

Jakubović je u intervjuu za muzika.hr, između ostalog, rekao:

- Meni je najbolje od svega što mi nemamo nikakve veze s tim. Navijači su uzeli pjesmu i dali joj potpuno drugo značenje, pa ona sada živi svoj život na koji ni mi ne možemo uticati. To je prvi put da to doživljavamo - kazao je.