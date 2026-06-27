Član "Dubioze kolektiv" o neslužbenoj himni Zmajeva: "Draže mi je s rajom, nego sa Šakirom"

Muzičar Brano Jakubović iz "Dubioze kolektiv" govorio je o uspjehu pjesme "I Am from Bosnia", koja je postala neslužbena himna nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Zarazna melodija ove pjesme osvojila je publiku širom svijeta.
Inače, pjesma "USA" snimljena je 2011. godine, a pred Svjetsko prvenstvo urađena je nova verzija pod nazivom "I Am from Bosnia - Take Me to America".
Jakubović je u intervjuu za muzika.hr, između ostalog, rekao:
- Meni je najbolje od svega što mi nemamo nikakve veze s tim. Navijači su uzeli pjesmu i dali joj potpuno drugo značenje, pa ona sada živi svoj život na koji ni mi ne možemo uticati. To je prvi put da to doživljavamo - kazao je.
On smatra da je to mnogo više od uspjeha jedne pjesme i da je ona postala "narodna stvar".
- To je, po meni, najveći kompliment koji neko ko piše i svira muziku može dobiti – kada pjesma postane svačija i uđe u sve domove i sela - rekao je, dodajući da je riječ o pjesmi na engleskom jeziku, koja je ljude ponijela isključivo emocijom. Naveo je i da su ih prijatelji šaljivo prozvali "Simpsonima" jer su navodno "predvidjeli" duel BiH i SAD-a.
- Na kraju će taj "Golden Gate" stvarno da bude - dodao je.
Govoreći o statistikama slušanja, Brano je rekao da je shvatio da "igrica nije potpuno ravnopravna".
- Klik u Americi na YouTube-u vrijedi znatno više nego u Bosni. Isto je i sa Spotify algoritmom – sistem nije napravljen da bude jednako fer za sve - istakao je.
Iako pjesma nije uvrštena na zvaničnu FIFA listu navijačkih pjesama, to mu ne smeta.
- Meni je to potpuno svejedno. Ima mnogo "FIFA World Cup" playlista koje prave ljudi i na kojima se pjesma nalazi. Draže mi je da se vrti među rajom nego da budemo među velikim imenima poput Shakire - poručio je.