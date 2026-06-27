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PONOS I DIKA

Član "Dubioze kolektiv" o neslužbenoj himni Zmajeva: "Draže mi je s rajom, nego sa Šakirom"

Brano Jakubović progovorio o uspjehu hit pjesme "I Am from Bosnia", te poručio da je ona postala "narodna stvar"

Brano Jakubović iz "Dubioze kolektiv". Foto: Instagram

M. K. V.

27.6.2026

Muzičar Brano Jakubović iz "Dubioze kolektiv" govorio je o uspjehu pjesme "I Am from Bosnia", koja je postala neslužbena himna nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Zarazna melodija ove pjesme osvojila je publiku širom svijeta.

Inače, pjesma "USA" snimljena je 2011. godine, a pred Svjetsko prvenstvo urađena je nova verzija pod nazivom "I Am from Bosnia - Take Me to America".

Jakubović je u intervjuu za muzika.hr, između ostalog, rekao:

- Meni je najbolje od svega što mi nemamo nikakve veze s tim. Navijači su uzeli pjesmu i dali joj potpuno drugo značenje, pa ona sada živi svoj život na koji ni mi ne možemo uticati. To je prvi put da to doživljavamo - kazao je.

On smatra da je to mnogo više od uspjeha jedne pjesme i da je ona postala "narodna stvar".

- To je, po meni, najveći kompliment koji neko ko piše i svira muziku može dobiti – kada pjesma postane svačija i uđe u sve domove i sela - rekao je, dodajući da je riječ o pjesmi na engleskom jeziku, koja je ljude ponijela isključivo emocijom. Naveo je i da su ih prijatelji šaljivo prozvali "Simpsonima" jer su navodno "predvidjeli" duel BiH i SAD-a.

- Na kraju će taj "Golden Gate" stvarno da bude - dodao je.

Govoreći o statistikama slušanja, Brano je rekao da je shvatio da "igrica nije potpuno ravnopravna".

- Klik u Americi na YouTube-u vrijedi znatno više nego u Bosni. Isto je i sa Spotify algoritmom – sistem nije napravljen da bude jednako fer za sve - istakao je.

Iako pjesma nije uvrštena na zvaničnu FIFA listu navijačkih pjesama, to mu ne smeta.

- Meni je to potpuno svejedno. Ima mnogo "FIFA World Cup" playlista koje prave ljudi i na kojima se pjesma nalazi. Draže mi je da se vrti među rajom nego da budemo među velikim imenima poput Shakire - poručio je.

# ZMAJEVI
# DUBIOZA KOLEKTIV
# NESLUŽBENA HIMNA
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