Povratak u Sarajevo: Željko Joksimović večeras nastupa u Zetri

Velike gužve zabilježene su večeras u i oko dvorane Zetra uoči koncerta Željka Joksimovića. Posjetioci neprestano pristižu, a tribine i parter se ubrzano pune.

Prema prizorima s terena, očekuje se da će Zetra biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Publika već zauzima svoja mjesta i iščekuje početak koncerta jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača.

Joksimović će sarajevskoj publici večeras predstaviti svoje najveće hitove, a interes za koncert bio je veliki i uoči samog događaja.