Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRED POČETAK

Povratak u Sarajevo: Željko Joksimović večeras nastupa u Zetri

Publika već zauzima svoja mjesta i iščekuje početak koncerta jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača

Dnevni avaz
Sve je spremno za koncert - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9
Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

27.6.2026

Velike gužve zabilježene su večeras u i oko dvorane Zetra uoči koncerta Željka Joksimovića. Posjetioci neprestano pristižu, a tribine i parter se ubrzano pune.

Prema prizorima s terena, očekuje se da će Zetra biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Publika već zauzima svoja mjesta i iščekuje početak koncerta jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača.

Joksimović će sarajevskoj publici večeras predstaviti svoje najveće hitove, a interes za koncert bio je veliki i uoči samog događaja.

# ZETRA
# SARAJEVO
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.