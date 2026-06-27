Šmekerski potez: Joksimović uz Zmajeve

Željko Joksimović večeras će održati svoj solistički koncert u sarajevskoj Zetri.
KONCERT U ZETRI
Prije početka na video ekranima pojavila se poruka podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine
Poruka podrške Zmajevima. Avaz
Željko Joksimović večeras će održati svoj solistički koncert u sarajevskoj Zetri.
Prije početka na video ekranima pojavila se poruka podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
- Čestitamo Zmajevi - pisalo je na ekranu.
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