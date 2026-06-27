Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONCERT U ZETRI

Šmekerski potez: Joksimović uz Zmajeve

Prije početka na video ekranima pojavila se poruka podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine

Poruka podrške Zmajevima. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

27.6.2026

Željko Joksimović večeras će održati svoj solistički koncert u sarajevskoj Zetri.

Prije početka na video ekranima pojavila se poruka podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

- Čestitamo Zmajevi - pisalo je na ekranu.

# ZMAJEVI
# ZETRA
# SARAJEVO
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# KONCERT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.