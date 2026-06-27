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SARAJEVO

Ovacije i emocije od prvog trenutka: Željko Joksimović započeo veliki koncert u prepunoj Zetri

Prepunu dvoranu Zetra dočekali su gromoglasni aplauzi, ovacije i atmosfera koja se mogla osjetiti u svakom kutku dvorane

Željko Joksimović započeo veliki koncert u prepunoj Zetri - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Miljana Vojvodic

27.6.2026

Jedan od najvoljenijih regionalnih kantautora, Željko Joksimović, večeras je ponovo stao pred sarajevsku publiku i već na samom početku koncerta pokazalo se koliko su ga se fanovi uželjeli. Prepunu dvoranu Zetra dočekali su gromoglasni aplauzi, ovacije i atmosfera koja se mogla osjetiti u svakom kutku dvorane.

Brojna publika svih generacija pristizala je satima prije početka koncerta, a čim se Željko pojavio na sceni, uslijedio je snažan val emocija i zajedničko pjevanje. Već od prvih taktova bilo je jasno da Sarajevo očekuje noć ispunjenu hitovima, uspomenama i posebnom energijom koju sa svojom publikom gradi godinama.

Koncert u Zetri još jednom je potvrdio da Željko Joksimović i sarajevska publika imaju posebnu vezu, a sudeći po reakcijama prisutnih, pred njima je još jedno muzičko veče za pamćenje.

Koncert je započeo pjesmom "Ljubavi".

# ZETRA
# SARAJEVO
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# KONCERT
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