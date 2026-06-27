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PREPOZNATLJIVI TONOVI

Video / Maestro: Joksimović u čast Halida zasvirao "Miljacku" na harmonici, pa poslao poljubac u zrak

Ovaj potez Željka Joksimovića naišao je na sjajan prijem među publikom

Joksimović zasvirao "Miljacku". Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

27.6.2026

Tokom koncerta u sarajevskoj Zetri, Željko Joksimović na harmonici je izveo "Miljacku" pjesmu Halida Bešlić, što je izazvalo oduševljenje publike.

Čim su se začuli prepoznatljivi tonovi, posjetioci su reagovali gromoglasnim aplauzom.

Ovaj potez Joksimovića naišao je na sjajan prijem među publikom, koja je izvedbu nagradila dugotrajnim ovacijama i aplauzom.

Poslao je poljubac u zrak i poručio da je za njega "Miljacka" utihnula prošle godine.

# ZETRA
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# KONCERT
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