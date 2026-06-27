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REGIONALNA ZVIJEZDA

Koncert Željka Joksimovića u Zetri završen uz ovacije: Sarajlije uživale u emociji i hitovima

Koncert Željka Joksimović u sarajevskoj Zetri završen je večeras uz snažne emocije i dugotrajan aplauz publike

Željko Joksimović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

27.6.2026

Koncert Željka Joksimović u sarajevskoj Zetri završen je večeras uz snažne emocije i dugotrajan aplauz publike.

Nakon večeri ispunjene hitovima i posebnih muzičkih trenutaka, publika je Joksimovića ispratila ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

Atmosfera u dvorani bila je na vrhuncu do samog kraja, a koncert je završen u znaku zajedničkog pjevanja i pozitivne energije.

Publika je Zetrin prostor napustila zadovoljna, uz komentare da je riječ o jednom od najemotivnijih muzičkih događaja u posljednjem periodu.

# ZETRA
# SARAJEVO
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# KONCERT
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