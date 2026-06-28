Sa suzama u očima Joksimović emotivno o Halidu: "Bio je sa mnom na sceni, osjetio sam ga"

Na press konferenciji nakon koncerta u sarajevskoj Zetri, Željko Joksimović se emotivno osvrnuo na Halida Bešlića, ističući veliko poštovanje koje prema njemu ima.

Joksimović je rekao da je tokom nastupa imao osjećaj kao da je Halid Bešlić tu negdje s njim.

U emotivnom izlaganju naveo je i detalj koji ga je posebno dirnuo, leptiricu koju je primijetio tokom večeri, te je kazao da mu se učinilo kao simboličan znak i utisak da je Bešlić na neki način bio prisutan cijelo vrijeme.

Njegove riječi izazvale su emotivne reakcije, dodatno naglašavajući atmosferu nakon koncerta i poštovanje koje Joksimović ima za Bešlića.