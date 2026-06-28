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NAKON KONCERTA U ZETRI

Sa suzama u očima Joksimović emotivno o Halidu: "Bio je sa mnom na sceni, osjetio sam ga"

U emotivnom izlaganju naveo je i detalj koji ga je posebno dirnuo

Željko Joksimović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

28.6.2026

Na press konferenciji nakon koncerta u sarajevskoj Zetri, Željko Joksimović se emotivno osvrnuo na Halida Bešlića, ističući veliko poštovanje koje prema njemu ima.

Joksimović je rekao da je tokom nastupa imao osjećaj kao da je Halid Bešlić tu negdje s njim.

U emotivnom izlaganju naveo je i detalj koji ga je posebno dirnuo, leptiricu koju je primijetio tokom večeri, te je kazao da mu se učinilo kao simboličan znak i utisak da je Bešlić na neki način bio prisutan cijelo vrijeme.

Njegove riječi izazvale su emotivne reakcije, dodatno naglašavajući atmosferu nakon koncerta i poštovanje koje Joksimović ima za Bešlića.

# ZETRA
# HALID BEŠLIĆ
# SARAJEVO
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# KONCERT
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