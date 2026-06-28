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POHVALIO ALAJBEGOVIĆA

Željko Joksimović: "Ja s prijateljima u Beogradu pričam o Zmajevima navijam za BiH, osjećam da mogu pobijediti SAD"

Hoću da kažem, energija je prisutna, mi smo svi nekako zajedno

Joksimović u Sarajevu pohvalio Zmajeve. Avaz

Z. V.

28.6.2026

Srbijanski pjevač Željko Joksimović na koncertu održanom sinoć u Sarajevu uputio je posebnu poruku podrške reprezentaciji BiH "Zmajevima". Nakon nastupa, na konferenciji za medije, istakao je i da sa prijateljima u Beogradu često razgovara o njihovim igrama.

Tokom koncerta poručio je da "Zmajevi" dobro započinju takmičenje te da im treba dati dodatnu energiju i podršku, naglašavajući da ekipa posjeduje kvalitet i snagu da napravi iznenađenje i obraduje navijače. Dodao je i da publika treba da iskoristi ljeto i trenutke koje donosi, jer se takvi trenuci ne ponavljaju, iako će dolaziti nova ljeta, ali u drugačijem duhu i okolnostima.

Uzevši u obzir da je i prije samog koncerta uputio poruku podrške "Zmajevima", Željko Joksimović je na konferenciji za medije nakon nastupa govorio i o bh. nogometnoj reprezentaciji. Na pitanje šta očekuje u susretu protiv SAD-a, kazao je da bi volio pobjedu Bosne i Hercegovine 

- Ja bih volio da pobijedi, nekako osjećam da može. Mislim i Amerika je jedan tim koji nije za potcjenjivanje. Vidjeli smo to u onoj prethodnoj utakmici, a i onoj prije toga, ali znaš kad vidiš ove klince iz Bosne kako šutiraju - to su bombe. Ja to pričam s mojim prijateljima u Beogradu i rekoh: 'Vidi ti ovog Alajbegovića, kako puca ovaj mali. Znaš, ima 18 godina, svaka čast, svaka čast - poručio je Joksimović.

- Hoću da kažem, energija je prisutna, mi smo svi nekako zajedno, bar što kažu: 'U moju pamet - dodao je Joksimović.

Na komentar da i Hrvatska u tom trenutku vodi kazao je: 

- Bravo, i to mi je drago. Nekako - sve je to nekad bilo naše i sad da nam neko kaže: 'Vidi, e sad to majstore više nije tvoje, ovo je samo naše', ljudi imaju nekako te sentimente koje ne mogu da ugase - kazao je Joksimović.


# ZMAJEVI
# SARAJEVO
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# BIH
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