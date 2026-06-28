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Sprema se film o Stonsima: Mik Džeger ima plan za dokumentarac

Muzičar ističe da ne želi otkrivati kako bi to tačno uradio, ali naglašava i da tačno zna kako on to zamišlja

Mik Džeger - Avaz
Mik Džeger - Avaz
Mik Džeger - Avaz
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M. K. V. / Vijesti.me

28.6.2026

Slavni muzičar Mik Džeger (Mick Jagger) kazao je da je zainteresovan za biografski film o bendu "The Rolling Stones", ali nije želio otkrivati detalje o tome kako bi projekat mogao izgledati.

- Ne želim da vam otkrivam kako bih to tačno uradio, ali znam kako ja to vidim - rekao je muzičar.

Kao primjer naveo je biografski film o Bobu Dilanu, "A Complete Unknown", u kojem Timoti Šalame tumači slavnog muzičara, a radnja je fokusirana na njegove rane godine u Njujorku i kontroverzni prelazak s folk na električni zvuk.

- Uzmite film o Bobu Dilanu. Prikazuje period kada je Bob prešao na električne instrumente. Morate razmisliti na koji dio priče ćete se fokusirati. Koje dvije godine će biti dovoljno zanimljive? Film o Bobu Dilanu obuhvata dvije godine, a film o Džejmsu Braunu koji sam producirao trajao je nešto duže - istakao je Džeger.

Na pitanje koji dio istorije "Rolling Stonesa" bi izabrao za filmsku priču, Džeger je odgovorio:

- Ne znam koji period bih izabrao, jer je to veoma dug vremenski raspon.

# ROLLING STONES
# MICK JAGGER
# DOKUMENTARAC
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