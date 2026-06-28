Sprema se film o Stonsima: Mik Džeger ima plan za dokumentarac

Slavni muzičar Mik Džeger (Mick Jagger) kazao je da je zainteresovan za biografski film o bendu "The Rolling Stones", ali nije želio otkrivati detalje o tome kako bi projekat mogao izgledati.

- Ne želim da vam otkrivam kako bih to tačno uradio, ali znam kako ja to vidim - rekao je muzičar.

Kao primjer naveo je biografski film o Bobu Dilanu, "A Complete Unknown", u kojem Timoti Šalame tumači slavnog muzičara, a radnja je fokusirana na njegove rane godine u Njujorku i kontroverzni prelazak s folk na električni zvuk.