Dua Lipa otvara biblioteku zabranjenih knjiga: Iza projekta stoji skrivena poruka

Ovaj projekat nastavak je njenog književnog angažmana kroz platformu "Service95" i književni klub koji je pokrenula 2021. godine.

Biblioteka će biti smještena u 120 godina staroj knjižari Livraria Lello i obuhvatat će 100 naslova koji propituju moć, cenzuru i dominantne društvene narative. Među odabranim djelima nalaze se "Sluškinjina priča", knjige Salmana Rushdieja, Olge Tokarczuk i Reginalda Dwaynea Bettsa.

Dua Lipa pokreće biblioteku zabranjenih knjiga u Portugalu, a riječ je o projektu koji nadilazi klasične "celebrity" inicijative.





Dua Lipa već godinama gradi imidž ozbiljne čitateljke i sagovornice, a razgovarala je s brojnim autorima, učestvovala na književnim događajima i posjećivala čitateljske klubove u zatvorima.

Za razliku od uobičajenog fokusiranja slavnih na sopstveni imidž, Dua Lipa svoj utjecaj koristi kako bi u prvi plan stavila knjige i autore koji podstiču na kritičko razmišljanje.

Stotinu odabranih naslova podijeljeno je u četiri tematske cjeline: moć, kontrola, glas i pamćenje.

Svoju biblioteku opisala je kao "svetište knjiga koje su pokušali ućutkati, autora čija hrabrost razotkriva strukture moći i kontrole te čitatelja koji odbijaju da im neko govori šta smiju, a šta ne smiju čitati".