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PRIVUKAO PAŽNJU

Jakov Jozinović objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom: Mnogi misle da je riječ o Džejli Ramović

Iako je video ubrzo obrisan, korisnici društvenih mreža uspjeli su ga sačuvati, a snimak je vrlo brzo postao tema brojnih komentara

Jakov Jozinović i misteriozna djevojka. Instagram

M. Až.

28.6.2026

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom profilu objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom.

Jakov Jozinović i misteriozna djevojka. Instagram

Iako je video ubrzo obrisan, korisnici društvenih mreža uspjeli su ga sačuvati, a snimak je vrlo brzo postao tema brojnih komentara. Mnogi su počeli nagađati da je djevojka na snimku bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović, s kojom se Jozinović posljednjih mjeseci često dovodi u vezu.

Posebno su se aktivirali korisnici Reddita, gdje su analizirali detalje videa. Pojedini tvrde da se po kosi, prstenu i drugim detaljima može zaključiti da je riječ upravo o Džejli Ramović.

Rasprava na Redditu. Screenshot

Glasine su dodatno podgrijane njihovom dosadašnjom saradnjom i zajedničkim pojavljivanjima u javnosti. Njihova hemija na sceni ranije je izazivala brojne komentare, a fanovi su ih više puta povezivali i izvan poslovnog odnosa.

Ipak, ni Jozinović ni Ramović do sada nisu komentarisali navode o mogućoj vezi niti su se oglasili povodom snimka koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Zbog toga identitet djevojke sa snimka i dalje nije potvrđen, dok se na društvenim mrežama nastavljaju nagađanja. Ostaje da se vidi hoće li se neko od njih oglasiti i stati na kraj špekulacijama.

# DŽEJLA RAMOVIĆ
# JAKOV JOZINOVIĆ
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