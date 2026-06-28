Jakov Jozinović objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom: Mnogi misle da je riječ o Džejli Ramović

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom profilu objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom.

Jakov Jozinović i misteriozna djevojka . Instagram Jakov Jozinović i misteriozna djevojka . Instagram

Iako je video ubrzo obrisan, korisnici društvenih mreža uspjeli su ga sačuvati, a snimak je vrlo brzo postao tema brojnih komentara. Mnogi su počeli nagađati da je djevojka na snimku bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović, s kojom se Jozinović posljednjih mjeseci često dovodi u vezu. Posebno su se aktivirali korisnici Reddita, gdje su analizirali detalje videa. Pojedini tvrde da se po kosi, prstenu i drugim detaljima može zaključiti da je riječ upravo o Džejli Ramović.

Rasprava na Redditu . Screenshot Rasprava na Redditu . Screenshot