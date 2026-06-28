Jakov Jozinović objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom: Mnogi misle da je riječ o Džejli Ramović

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom profilu objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom.
PRIVUKAO PAŽNJU
Iako je video ubrzo obrisan, korisnici društvenih mreža uspjeli su ga sačuvati, a snimak je vrlo brzo postao tema brojnih komentara
Jakov Jozinović i misteriozna djevojka. Instagram
Hrvatski pjevač Jakov Jozinović privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom profilu objavio snimak na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom.
Jakov Jozinović i misteriozna djevojka. Instagram
Iako je video ubrzo obrisan, korisnici društvenih mreža uspjeli su ga sačuvati, a snimak je vrlo brzo postao tema brojnih komentara. Mnogi su počeli nagađati da je djevojka na snimku bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović, s kojom se Jozinović posljednjih mjeseci često dovodi u vezu.
Posebno su se aktivirali korisnici Reddita, gdje su analizirali detalje videa. Pojedini tvrde da se po kosi, prstenu i drugim detaljima može zaključiti da je riječ upravo o Džejli Ramović.
Rasprava na Redditu. Screenshot
Glasine su dodatno podgrijane njihovom dosadašnjom saradnjom i zajedničkim pojavljivanjima u javnosti. Njihova hemija na sceni ranije je izazivala brojne komentare, a fanovi su ih više puta povezivali i izvan poslovnog odnosa.
Ipak, ni Jozinović ni Ramović do sada nisu komentarisali navode o mogućoj vezi niti su se oglasili povodom snimka koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Zbog toga identitet djevojke sa snimka i dalje nije potvrđen, dok se na društvenim mrežama nastavljaju nagađanja. Ostaje da se vidi hoće li se neko od njih oglasiti i stati na kraj špekulacijama.
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