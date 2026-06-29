Haos na festivalu u Beogradu: Navodno izbodeno nekoliko osoba, oglasili se organizatori

Na festivalu Belgrade Music Week, koji se održava na Ušću, nastao je haos - posjetitelji tvrde da je nekoliko osoba izbodeno. Organizatori spomenutog muzičkog festivala su ovo negirali.
U publici je nastala panika. Mnogi su napustili Ušće, a intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policija. Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi da djevojka leži na asfaltu.
Međutim, nije jasno šta se dogodilo. Neki navode da je izbodena, dok se na pojedinim snimcima čuje i da joj je "ispalo koljeno". Također kruži i snimak na kojem se vidi da policija privodi jednu osobu.
- Kćerka maloprije došla. Prenosi se bezbroj različitih, paničnih informacija o povrijeđenima i mrtvima. Nadam se da je jedina tačna info o pet izbodenih, ali živih. Jbmti idiote", "Meni brat kaže oko 15 njih izbodeno", Upravo mi se javila kćerka, istrčali su sa Music Weeka. Nije mogla tačno da vidi ko je potegao nož, ali došlo je do ubadanja i ima povrijeđenih. Koliko je ona saznala na licu mjesta, napadač je uhvaćen, a ona je s društvom istrčala napolje - neki su od komentara.
Nakon svega oglasili su se organizatori Belgrade Music Weeka, koji tvrde da je tokom same završnice festivala došlo do plasiranja tačnih i neprovjerenih informacija, što je dovelo do uznemiranja publike u prvim redovima.
- Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabilježen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbjeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vrijeme bile raspoređene na lokaciji. Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obavještavamo javnost da je riječ o rutinskom i pravovremenom postupku nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbjednost publike. Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa - napisali su.
Sinoć su na Belgrade Music Festivalu nastupili INNA, Cunami, Gazda Paja, Rasta i Teodora Džehverović.