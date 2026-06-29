Haos na festivalu u Beogradu: Navodno izbodeno nekoliko osoba, oglasili se organizatori

Na festivalu Belgrade Music Week, koji se održava na Ušću, nastao je haos - posjetitelji tvrde da je nekoliko osoba izbodeno. Organizatori spomenutog muzičkog festivala su ovo negirali.

U publici je nastala panika. Mnogi su napustili Ušće, a intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policija. Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi da djevojka leži na asfaltu.

Međutim, nije jasno šta se dogodilo. Neki navode da je izbodena, dok se na pojedinim snimcima čuje i da joj je "ispalo koljeno". Također kruži i snimak na kojem se vidi da policija privodi jednu osobu.