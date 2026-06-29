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PRIZNALA DA JE LJUBOMORNA

Kajli Minog umalo nije pala u nesvijest zbog Madoninog poteza: "Moj muž je bio zaljubljen u nju"

Američka pop zvijezda izjavila je da je tokom karijere osjećala ljubomoru prema australijskoj pjevačici jer ju je smatrala "izuzetno lijepom"

Kajli Minog šokirana Madoninim priznanjem. People

M. K. V. / Tanjug

29.6.2026

Američka pop zvijezda Madona (Madonna) izjavila je da je tokom karijere osjećala ljubomoru prema australijskoj pjevačici Kajli Minog (Kylie Minogue), navodeći da ju je smatrala "izuzetno lijepom" i da se ponekad pitala može li joj parirati.

- Bila sam pomalo ljubomorna na Kajli. Govorila sam sebi: "Nikada neću biti tako lijepa kao ona" - kazala je Madona u intervjuu za britanske medije, prenosi "Entertainment Weekly".

Madona je rekla da je imala utisak da je njen bivši suprug, britanski reditelj Gaj Riči (Guy Ritchie), bio fasciniran australskom pjevačicom.

- Zato što je bila tako slatka. Mislim da je moj tadašnji muž bio zaljubljen u nju - navela je Madona, dodajući da je svojevremeno napravila i majicu s imenom Kajli Minog.

Istakla je da je tada prolazila kroz fazu divljenja i fascinacije drugim umjetnicima.

Madona se plašila da ne može da parira Kajlinoj ljepoti. Kevin Mazur/WireImage for Live Nation

Kajli Minog, koja je također učestvovala u razgovoru, rekla je da je bila šokirana i počašćena kada je prvi put vidjela taj gest 2000. godine.

- Nisam mogla vjerovati šta se dešava. Zamalo sam se onesvijestila - kazala je australska pjevačica.

Minog je pokazala i vinilno izdanje Madoninog debitantskog albuma iz 1983. godine.

- Kako je dospio u kuću Minogovih, ne znam. Jesmo li moja sestra i ja imale dovoljno džeparca da ga kupimo ili su ga moji roditelji dobili na neki način, ne znam. Ali taj album smo preslušavale bezbroj puta. Ljubav prema Madoni rodila se tada i ostala zauvijek - rekla je Minog.

Madona i Kajli Minog zajedno su nastupile tokom Madonnine turneje 2024. godine, kada su izvele pjesme "I Will Survive" i "Can't Get You Out of My Head".

# KYLIE MINOGUE
# LJUBOMORA
# MADONNA
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