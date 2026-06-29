Kajli Minog umalo nije pala u nesvijest zbog Madoninog poteza: "Moj muž je bio zaljubljen u nju"

Američka pop zvijezda Madona (Madonna) izjavila je da je tokom karijere osjećala ljubomoru prema australijskoj pjevačici Kajli Minog (Kylie Minogue), navodeći da ju je smatrala "izuzetno lijepom" i da se ponekad pitala može li joj parirati.

- Bila sam pomalo ljubomorna na Kajli. Govorila sam sebi: "Nikada neću biti tako lijepa kao ona" - kazala je Madona u intervjuu za britanske medije, prenosi "Entertainment Weekly".

Madona je rekla da je imala utisak da je njen bivši suprug, britanski reditelj Gaj Riči (Guy Ritchie), bio fasciniran australskom pjevačicom.

- Zato što je bila tako slatka. Mislim da je moj tadašnji muž bio zaljubljen u nju - navela je Madona, dodajući da je svojevremeno napravila i majicu s imenom Kajli Minog.

Istakla je da je tada prolazila kroz fazu divljenja i fascinacije drugim umjetnicima.