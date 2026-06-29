Pavel i Toma na Melodijama Jadrana opjevali tugu: Bezvremenska balada osvaja publiku

Nakon što su zajedno osvojili Zagrebački festival pjesmom "Voljet ćeš opet", dvojac Aljoša Šerić i Toma ponovno udružuju snage, ovoga puta u posebnoj vokalnoj suradnji koju autorski potpisuje Aljoša Šerić. Grupa Pavel i Toma na ovogodišnjim su Melodijama Jadrana predstavili pjesmu "Nedostajem ti tugo", bezvremensku baladu koja spaja nostalgiju, emociju i vrhunsku interpretaciju. Za Tomu je ova suradnja ostvarenje dugogodišnje želje: - Iako iza sebe već imam autorsku suradnju s Aljošom na pjesmi "Voljet ćeš opet", koja je pobjednica Zagrebačkog festivala, oduvijek sam si priželjkivao i jednu koja će nas staviti na isti mikrofon. Tonka je jedan od posebnijih vokala naše scene i apsolutna mi je čast dijeliti ovaj tekst i melodiju s njom.

Melodije Jadrana . Foto: Ustupljena fotografija

Posebno ga veseli što je upravo ova pjesma premijerno izvedena na Melodijama Jadrana. - Posebno me raduje i naš nastup na festivalu Melodije Jadrana, na kojem se pojavljujem prvi put. "Nedostajem ti tugo" pjesma je koja nadilazi vrijeme i trendove, a njome je Aljoša još jednom potvrdio da iz njegovih misli dolaze neke od najboljih pjesama našeg vremena. Ideja o zajedničkoj pjesmi, otkriva Tonka, rodila se odmah nakon prethodne uspješne suradnje Tome i Aljoše. - Toma je sjajan pjevač, a nakon suradnje njega i Aljoše na Zagrebačkom festivalu dogovorili smo se da ćemo sigurno napraviti jednu vokalnu suradnju Pavela s njim. Drago mi je da je to upravo ova pjesma. Toma se stvarno predivno uklopio i dao joj jednu posebnu emociju, a kako oboje jako volimo Melodije Jadrana, složili smo se da nema boljeg mjesta za promociju pjesme - dodala je Tonka.