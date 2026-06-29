Preminuo je bez oporuke: Milione neće dobiti ni roditelji ni cura, kontrolu nad bogatstvom preuzela je njegova bivša

Sredinom oktobra navršit će se dvije godine od smrti britanskog muzičara Lijama Pejna (Liam Payne), a britanski mediji ponovo pišu o njegovom višemilionskom nasljedstvu.

Njegov devetogodišnji sin Ber jedini je nasljednik očevog bogatstva, dok je upravljanje ostavinom vrijednom gotovo 28 miliona eura povjereno Lijamovoj bivšoj partnerici Šeril Kol (Cheryl Cole, 42) i advokatu Ričardu Breju (Richard Bray).

Pejn je preminuo u 31. godini nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu, glavnom gradu Argentine. Budući da iza sebe nije ostavio oporuku, odluku o raspodjeli njegove imovine donio je sud.

Nakon podmirenja svih dugova i troškova, vrijednost ostavine procijenjena je na oko 21 milion britanskih funti, a cjelokupan iznos pripast će njegovom sinu Beru.

Kako piše Daily Mail, sudski dokumenti potvrđuju da se dio novca može odmah koristiti za Berove potrebe. Britanski mediji navode i da Šeril planira osnovati posebne fondove kako bi sinu osigurala finansijsku budućnost i spriječila da nasljedstvo bude neracionalno potrošeno.

U trenutku smrti Lijam Pejn bio je u vezi s influensericom Kejt Kasidi (Kate Cassidy). Ipak, budući da nisu bili u braku niti su imali registrovanu vanbračnu zajednicu, ona nema pravo na dio njegove ostavine.

Iako su se Lijam i Šeril razišli još 2018. godine, ostali su u dobrim odnosima zbog zajedničkog sina. Muzičar je više puta isticao da mu je očinstvo najveća životna radost te da mu je Ber uvijek bio na prvom mjestu.