Madona priznala da je bila ljubomorna na kolegicu: Nikada neću biti lijepa kao ona

Kraljica popa Madona (Madonna) priznala je da je svojevremeno bila pomalo ljubomorna na kolegicu Kajli Minog (Kylie Minogue), jer je smatrala da je australska pjevačica jednostavno – preslatka.

O tome je otvoreno govorila u razgovoru s voditeljem Grejamom Nortonom (Graham Norton) u čuvenoj londonskoj koncertnoj dvorani Koko.

Norton je podsjetio Madonu na dodjelu MTV Europe Music Awards 2000. godine, kada se na pozornici pojavila u majici ukrašenoj cirkonima s natpisom "Kylie". Upitao ju je kako je došla na ideju da nosi upravo takvu majicu.

– Bila sam u svojoj vestern fazi, lijepila sam cirkone na sve što mi je došlo pod ruku i razmišljala o pjevačicama kojima sam se divila. Naravno, sjetila sam se Kajli i odlučila napraviti majicu s njenim imenom – prisjetila se Madona kroz osmijeh.

Kajli Minog otkrila je da nije imala pojma šta se sprema.

– Niko mi nije ništa rekao. Kada sam je ugledala u toj majici, bila sam potpuno zatečena. Mislim da sam se zamalo onesvijestila od šoka. Bio je to nevjerovatan trenutak – rekla je pjevačica.

Madona je potom iznenadila publiku priznanjem da je prema Kajli osjećala i dozu ljubomore.

– Zapravo, bila sam malo ljubomorna na tebe – rekla je, obraćajući se direktno kolegici.

Na Nortonovo pitanje zbog čega, odgovorila je:

– Zato što si bila tako slatka.