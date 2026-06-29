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POP KRALJICA

Madona priznala da je bila ljubomorna na kolegicu: Nikada neću biti lijepa kao ona

U emisiji je prikazan i njihov zajednički nastup s Madonine turneje Celebration 2024. godine, kada su zajedno izvele hitove I Will Survive i Can't Get

Madona - Avaz
Madona - Avaz
Leon i Madona - Avaz
Madona u društvu izabranika - Avaz
Madona i Akim - Avaz
E. A.

29.6.2026

Kraljica popa Madona (Madonna) priznala je da je svojevremeno bila pomalo ljubomorna na kolegicu Kajli Minog (Kylie Minogue), jer je smatrala da je australska pjevačica jednostavno – preslatka.

O tome je otvoreno govorila u razgovoru s voditeljem Grejamom Nortonom (Graham Norton) u čuvenoj londonskoj koncertnoj dvorani Koko.

Norton je podsjetio Madonu na dodjelu MTV Europe Music Awards 2000. godine, kada se na pozornici pojavila u majici ukrašenoj cirkonima s natpisom "Kylie". Upitao ju je kako je došla na ideju da nosi upravo takvu majicu.

– Bila sam u svojoj vestern fazi, lijepila sam cirkone na sve što mi je došlo pod ruku i razmišljala o pjevačicama kojima sam se divila. Naravno, sjetila sam se Kajli i odlučila napraviti majicu s njenim imenom – prisjetila se Madona kroz osmijeh.

Kajli Minog otkrila je da nije imala pojma šta se sprema.

– Niko mi nije ništa rekao. Kada sam je ugledala u toj majici, bila sam potpuno zatečena. Mislim da sam se zamalo onesvijestila od šoka. Bio je to nevjerovatan trenutak – rekla je pjevačica.

Madona je potom iznenadila publiku priznanjem da je prema Kajli osjećala i dozu ljubomore.

– Zapravo, bila sam malo ljubomorna na tebe – rekla je, obraćajući se direktno kolegici.

Na Nortonovo pitanje zbog čega, odgovorila je:

– Zato što si bila tako slatka.

Kajli Minog - Avaz
Kajli Minog - Avaz
Kajli Minog - Avaz
Kajli Minog - Avaz
Kajli Minog - Avaz

Dodala je da je na njenu nesigurnost utjecao i tadašnji suprug, britanski reditelj Gaj Riči (Guy Ritchie).

– Tada sam pomislila: Nikada neću biti lijepa kao Kajli – iskreno je priznala.

Tokom razgovora Grejam Norton pokušao je saznati i da li su tačne glasine da Kajli gostuje na Madoninom novom albumu *Confessions II*, čije je objavljivanje najavljeno za 3. juli.

Dvije muzičke zvijezde samo su se nasmijale i razmijenile poglede, ali nisu željele ni potvrditi ni demantovati nagađanja.

– Zašto moraš sve znati? Baš si radoznao – našalila se Madona.

U emisiji je prikazan i njihov zajednički nastup s Madonine turneje Celebration 2024. godine, kada su zajedno izvele hitove I Will Survive i Can't Get You Out of My Head. Tom prilikom Kajli je uzvratila gest noseći majicu s Madoninim imenom.

Na kraju je Kajli pokazala i primjerak Madoninog debitantskog albuma iz 1983. godine.

– Moja sestra i ja doslovno smo izlizale tu ploču od slušanja. Tako je sve počelo, a naše međusobno poštovanje traje i danas – zaključila je pjevačica.

# MADONA
# KAJLI MINOG
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