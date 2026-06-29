Reper prekinuo koncert da ukaže pomoć u publici: "Snosit ćemo troškove liječenja i oporavka"

Tokom same završnice festivala "Belgrade Music Week" na Ušću, došlo je do plasiranja navodno netačnih i neprovjerenih informacija, što je izazvalo uznemirenje publike u prvim redovima, saopćio je organizator festivala.

Na društvenim mrežama oglasio se i reper Stefan Đurić Rasta, koji se obratio javnosti nakon objava koje su izazvale reakcije i zabrinutost.

Tokom sinoćnjeg nastupa na "Music Week Festivalu", Rasta je primijetio komešanje u publici i odmah reagirao prekidom programa kako bi provjerio je li nekome potrebna pomoć.

Nakon komunikacije s publikom i informacije da posjetioci traže vodu, voda je dostavljena onima kojima je bila potrebna, nakon čega je nastup nastavljen i ubrzo završen prema planu.

S obzirom na brojne objave i komentare koji su se pojavili nakon događaja, iz "Balkatona" i od Stefana Đurića Raste navode da nemaju saznanja koja bi potvrdila tvrdnje o incidentima koji se pominju na društvenim mrežama.