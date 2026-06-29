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BEZ POTVRDE O INCIDENTIMA

Reper prekinuo koncert da ukaže pomoć u publici: "Snosit ćemo troškove liječenja i oporavka"

Stefan Đurić Rasta i njegov tim oglasili su se nakon "Music Week" festivala i objava koje su izazvale reakcije i zabrinutost

Stefan Đurić Rasta. Foto: Instagram

M. K. V.

29.6.2026

Tokom same završnice festivala "Belgrade Music Week" na Ušću, došlo je do plasiranja navodno netačnih i neprovjerenih informacija, što je izazvalo uznemirenje publike u prvim redovima, saopćio je organizator festivala.

Na društvenim mrežama oglasio se i reper Stefan Đurić Rasta, koji se obratio javnosti nakon objava koje su izazvale reakcije i zabrinutost.

Tokom sinoćnjeg nastupa na "Music Week Festivalu", Rasta je primijetio komešanje u publici i odmah reagirao prekidom programa kako bi provjerio je li nekome potrebna pomoć. 

Nakon komunikacije s publikom i informacije da posjetioci traže vodu, voda je dostavljena onima kojima je bila potrebna, nakon čega je nastup nastavljen i ubrzo završen prema planu.

S obzirom na brojne objave i komentare koji su se pojavili nakon događaja, iz "Balkatona" i od Stefana Đurića Raste navode da nemaju saznanja koja bi potvrdila tvrdnje o incidentima koji se pominju na društvenim mrežama.

Prema informacijama organizatora i nadležnih službi koje su bile prisutne na licu mjesta, takvi navodi nisu potvrđeni.

Ističu da im je prioritet sigurnost publike te poručuju da će, ukoliko je neko te večeri zadobio povrede ili imao zdravstvene tegobe, snositi troškove liječenja i oporavka, uz medicinsku dokumentaciju.

"Balkaton" i Stefan Đurić Rasta navode da će, kao i do sada, poštovati sve zvanične informacije i zaključke nadležnih institucija te apeluju na javnost da se suzdrži od širenja neprovjerenih informacija i spekulacija.

# STEFAN ĐURIĆ RASTA
# MUSIC WEEK
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