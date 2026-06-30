Mirza Selimović za "Avaz" otkrio detalje dueta s Harijem Mata Harijem

Mirza Selimović i Hari Mata Hari će danas publici predstaviti novi muzički projekat, a riječ je o duetu.

U razgovoru za "Avaz" prvi put je govorio o ovoj saradnji, koja je već izazvala veliko interesovanje među ljubiteljima domaće muzike. Kako otkriva, iza svega nije stajao dugotrajan plan, već neočekivan poziv koji nije mogao odbiti.

Najmanje se nadao

Saradnja je, kaže, došla u trenutku kada joj se najmanje nadao, a odluku da prihvati pjesmu donio je odmah nakon prvog slušanja.

- Nije bilo traženja i biranja opcija sa moje strane, jer me je Hari lično pozvao nedugo nakon mojih solističkih koncerata u Sarajevu i poslao mi pjesmu. Kada sam je prvi put čuo, kupila me je na prvu i nije bilo apsolutno nikakve dileme. Odmah sam znao da je to to i bila velika je čast stati pred mikrofon sa njim - kazao je Selimović.

Spoj dva prepoznatljiva vokala i dvije različite generacije, smatra Mirza, upravo je ono što ovoj pjesmi daje posebnu vrijednost. Vjeruje da publika uvijek prepozna iskrenu emociju i da upravo takve pjesme imaju najduži život.

- Iskreno vjerujem da hoće. Spoj te dvije različite generacije i energija daje pjesmi jednu potpuno novu i posebnu dimenziju. S jedne strane je Hari, uz čije sam pjesme, kao što svi znaju, odrastao i od koga sam učio, a s druge strane sam ja sa nekim svojim pečatom i senzibilitetom. Muzika ne poznaje generacijske jazove kada je emocija prava. Mislim da smo publici donijeli nešto jako iskreno, a takve pjesme uvijek pronađu svoj put i ostanu da žive godinama - rekao je.

Velika zahvalnost

Pred izlazak dueta nema tremu, već, kako kaže, veliku zahvalnost zbog prilike da publici predstavi novu priču, ističući da se pravi uspjeh ne mjeri brojkama, nego emocijom koju pjesma probudi.

- Ne osjećam pritisak, već samo ogromnu radost i zahvalnost. Radujem se svakom susretu sa publikom, kako kod nas u BiH, tako i na koncertima tokom cijele ljetnje turneje koja je u toku. Što se tiče uspjeha, za mene tu nikada nema dileme pregledi su danas prolazna stvar i puka statistika. Ali kada pjesma postane dio nečijeg života, kada je publika prigrli i pjeva uglas sa nama, to je jedini pravi uspjeh i ono što zauvijek ostaje - rekao je Selimović u razgovoru za portal "Avaza".