Željko Bebek o Bijelom dugmetu: "Bilo je tu raznih manipulacija, izmišljotina i svega pomalo"

Željko Bebek osvrnuo se na godine provedene u Bijelom dugmetu, poručivši da je bend sedamdesetih godina predstavljao pravo muzičko otkriće te da je njegov najuspješniji period bio moguć samo s njim kao vokalom.

Govoreći u emisiji "Špica" za HRT o brojnim pričama koje su se godinama pojavljivale u javnosti, Bebek je kazao kako je bilo mnogo manipulacija i različitih verzija događaja, zbog čega je često odustajao od objašnjavanja vlastite strane priče.

- Bilo je tu raznih manipulacija, izmišljotina i svega pomalo. Nekad, kad sam im želio nešto ispričati, lako bih odustao, svjestan da mi ljudi zapravo neće vjerovati jer su već slušali različite verzije - rekao je.

Istakao je da Bijelo dugme smatra jedinstvenim fenomenom na prostoru bivše Jugoslavije, naglasivši da je bend u tom periodu dao svoj maksimum.

- Činjenica je da je Bijelo dugme bilo otkrivenje za ove prostore sedamdesetih godina, da smo dali sve najbolje i najljepše od sebe, što je moglo trajati samo sa mnom kao vokalom - poručio je Bebek.

Dodao je kako deset godina zajedničkog rada smatra izuzetno uspješnim periodom, ističući da ni najveći svjetski bendovi nisu trajali mnogo duže.

- Trajali smo deset godina, što je zapravo odlično i fantastično period. Uostalom, koliko bendovi uopće traju? Ni Beatlesi nisu trajali duže - kazao je.

Na kraju je istakao da se tog dijela karijere uvijek rado prisjeća te da publika i danas s velikim oduševljenjem reaguje kada na koncertima izvodi pjesme iz vremena Bijelog dugmeta.

Prema njegovim riječima, upravo to pokazuje da je Bijelo dugme ostavilo dubok i neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni.